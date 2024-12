Bojan Kostreš: 'Vučić nikada više neće moći vladati Srbijom kao do sada'

Već ionako komplicirana i zaoštrena politička situaciji u Srbiji od 1. studenog, kada je došlo do tragedije na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu gdje je pri urušavanju nadstrešnice poginulo15 osoba, dodatno se usijava. Bilježe se prosvjedi građana, studenata, prosvjetnih radnika kao i oporbe. Zabilježene su i blokade prometa, devastiranje gradske kuće u Novom Sadu, naguravanja s policijom, a od ovog tjedna došlo je i do blokade više fakulteta u Novom Sadu i Beogradu.

Blokirani fakulteti

Studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu oglasili su se sa svojim zahtjevima u kojima traže objavu dokumentacije koja se tiče rekonstrukcije Željezničkog kolodvora u Novom Sadu koja je trenutačno skrivena, odbacivanje optužbi protiv uhićenih i privedenih na prosvjedima kao i podnošenje kaznene prijave od strane MUP-a nadležnom javnom tužiteljstvu u Beogradu protiv osoba koje su fizički napale studente i profesore. Traže i povećanje sredstava za državne fakultete za 20 posto.

U isto vrijeme jučer su ponovno zabilježeni prosvjedi ispred zgrade gradske kuće u Novom Sadu i to u trenutku dok je Skupština Novog Sada raspravljala o zahtjevu oporbe o smjeni gradonačelnika Milana Đurića. Sve to što se događa u Srbiji prate i poruke "krvave su vam ruke", "ubojice", "tražimo ostavke" i slično. I dijelovi kolnika, nogostupa i pješačkih zona obojene su crvenom bojom.

Dio srpskih medija prenio je i vijest kako su se u nekim dijelovima Beograda pojavili letci koji pozivaju na "oružanu pobunu" i "promjenu ustavnog poretka" u Srbiji. U njemu se navodi kojim građanima Srbije bi trebalo uskratiti ustavom zagarantirano biračko pravo, koji su afiniteti građanima potrebni za sprovođenje navedene akcije, te se nabrajaju faze u realizaciji navedenog cilja. Tim povodom uključilo se i Više javno tužiteljstvo kako bi utvrdili tko stoji iza tih letaka.

Komentirajući događanja u Srbiji predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je cilj prosvjeda u Srbiji nasilno srušiti vlast koja je demokratski uspostavljena. - Jesu li stvarno mislili da je to nešto ingeniozno što su u Novom Sadu obojili ploče u crveno. Mislite to je njihova ideja, da su mnogo pametni. Pronađite snimke iz 2016. godine, isto je bilo u Sjevernoj Makedoniji. Potpuno na isti način su obojili glavni trg u Skoplju. Uvijek je gazda bio isti, a žrtve narodi kojima su te obojene revolucije donosile zlo - rekao je Vučić.

Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš rekao je kako se u Srbiji događa to da je ljudima dosta autoritativnog vladanja Aleksandra Vučića i SNS-a te da je tragedija u Novom Sadu jedan od okidača prosvjeda. - Ta tragedija direktna je posljedica nemara, neznanja i korupcije te su građani odlučili kazati da je dosta. Mafijaška hobotnica koja vlada Srbijom i financijski interesi koji su im ispred svega doveli su do toga da su se pobunile razne društvene grupe. Sada tu više nije samo oporba nego su tu građani, prosvjetari, studenti i drugi – rekao je Kostreš.

Nismo za sukobe

Kostreš kaže da je paradoks uhićenja ljudi koji su bili na prosvjedima, ali ne i onih koji su razbijali, prijetili građanima kao niti oni koji su glavni krivci za tragediju u Novom Sadu. Dodaje kako očekuje da će se prosvjedi dalje širiti ali i da se tek treba vidjeti u kojem smjeru će cijela ta priča ići, ali i da je već sada izvjesno da Aleksandar Vučić nikad više neće vladati Srbijom kao što je vladao do sada. Na upit strahuje li od moguće daljnje eskalacije prosvjeda i možda sukoba kaže da o on nikada nije za takvu opcija, ali ako i dođe do sukoba da će iza toga stajati režim.

- Građani kao niti oporba svakako nisu za sukobe, ali smo do sada jasno mogli vidjeti da režim svako malo za nasilništva iskoristi huligane te onda sve to pripisuju oporbi. Na prosvjedu u Novom Sadu 25.000 ljudi je pješačilo prema gradskoj kući i pazilo da ne gaze zelene oaze uz cestu da bi ih se onda optužilo za razbijanje gradske kuće – zaključio je Kostreš.

