Novosti objavile tekst da je 'Hrvatska priznala istinu o genocidu nad Srbima', no ovo je prava istina

CroFacta reagirala je na članak objavljen na beogradskom mrežnom portalu Novosti - NDH je izvršila genocid nad Srbima: Šefica delegacije Hrvatske, na drugom godišnjem zasjedanju IHRE u Londonu, konačno priznala istinu. U svom tekstu Cro Facta piše sljedeće:

S pozivom na neimenovane izvore bliske Međunarodnomu savezu za sjećanje na Holokaust (IHRA) u članku se među ostalim navodi kako je na tekućem zasjedanju IHRA-e u Londonu 2. prosinca austrijsko izaslanstvo upitalo hrvatsko „priznaje li odavno dokazani genocid koji izvršila nad Srbima u Jasenovcu i na cijelom teritoriju NDH, s obzirom na to da je bivši direktor spomen-područja Ivo Pejaković podnio ostavku pošto se od njega, kako je rekao, tražilo da za srpsko stradanje, za razliku od židovskog i romskog, ne koristi naziv genocid“.

Na to je, tvrdi se u članku, predsjednica hrvatskog izaslanstva Sara Lustig decidirano odgovorila „da nitko ne može da poricati genocidnu prirodu režima NDH i zločina izvršenog nad Srbima“. U Novostima se dalje navodi: „Onda su delegacije SAD-a, Izraela i naše zemlje tražile da to ponovi, što je i učinila. Tako je službeno potvrdila stav Hrvatske – da je nad srpskim narodom koji je živio na teritoriju NDH, ova država izvršila genocid u vrijeme svog postojanja, od 1941. do 1945.“

Tu su informaciju, predstavljajući je kao veliki zaokret, pa i kao „službeno priznanje“ u ime Republike Hrvatske, ubrzo prenijeli i drugi srpski portali, primjerice Glas Srpske, Srpskainfo, B92, a na tom su tragu bili i komentari Bojana Arbutine, obnašatelja dužnosti ravnatelja beogradskoga Muzeja žrtava genocida, te Viktora Nuždića, obnašatelja dužnosti ravnatelja beogradskoga Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, koje mediji prenose pozivajući se na Srnu, novinsku agenciju Republike Srpske. Ne ulazeći ovom prigodom u druge neistine iznesene u navedenim člancima (o kojima bi još moglo biti riječi na CroFacti), niti u načelna pitanja poput onih što bi jedna takva izjava imala značiti ili tko bi je uopće bio ovlašten dati u ime Republike Hrvatske, valja upozoriti da je već oko podneva povodom tih napisa na mrežnim stranicama IHRA-e objavljeno priopćenje njezina predsjedatelja Erica Picklesa.

VEZANI ČLANCI:

U priopćenju se među ostalim u ime Međunarodnoga saveza za sjećanje na Holokaust osuđuje „curenje netočnih informacija“ iz rasprave o jasenovačkom koncentracijskom logoru krivnjom „nekih predstavnika Srbije“, o čemu su srpski mediji netočno izvijestili te hrvatskoj predstavnici „pripisali riječi koje nije izgovorila“. Uz osudu takvoga ponašanja kao suprotnoga svrsi IHRA-e te razumijevanju povijesti Jasenovca, predsjedatelj Pickles ispričao se predsjednici hrvatskog izaslanstva Sari Lustig zbog izloženosti nepravednim postupcima. Zaključno se može utvrditi da su, prema službenom priopćenju predsjedatelja Međunarodnoga saveza za sjećanje na Holokaust, beogradski portal Novosti i drugi mediji prenijeli neistinite informacije o njegovu londonskom zasjedanju 2. prosinca 2024.

>>FOTO Dive se paprikama i metu po sajmovima: Ovo su predsjednički kandidati u 'otkačenijem' izdanju>>