Lavrov bijesni zbog propalog puta u Srbiju: Dogodilo se nešto nezamislivo, ovo je uznemirujuća akcija

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je u ponedjeljak NATO i EU zbog toga što nije mogao doletjeti u Beograd, poručivši im da neće uspjeti narušiti odnose Moskve i Beograda.

Bugarska, Sjeverna Makedonija i Crna Gora, zemlje koje okružuju Srbiju, zatvorile su svoj zračni prostor za službeni zrakoplov kojim je ruski diplomat trebao u ponedjeljak doputovati u srbijansku prijestolnicu.

Lavrov je tim povodom u Moskvi održao konferenciju za novinare i rekao da Rusija nije mogla ni zamisliti takvu odluku triju članica NATO-a.

Misleći na Srbiju, dodao je da je time jednoj suverenoj zemlji uskraćeno pravo na vlastitu vanjsku politiku. "Naše odnose sa Srbijom nitko neće uspjeti uništiti", rekao je Lavrov.

Dodao je da zabrana leta pokazuje da EU aktivira "najniže načine djelovanja prema vodstvima onih država koje ne žele suzbiti svoje dostojanstvo i interese, i sve to u suprotnosti sa međunarodnim pravom".

Dogodilo se nešto nezamislivo, ovo je uznemirujuća akcija - rekao je Lavrov.

Lavrov je kazao i kako je oduzimanje suverenoj državi da provede prava koje ima 'demonstracija koliko daleko NATO i EU mogu ići u korištenju najgrubljih sredstava'.

- Posjeta ministra Rusije se na Zapadu doživljava kao prijetnja velikih razmjera - rekao je.

- Ovim postupkom Zapad jasno stavlja do znanja Rusiji da će nastaviti vršiti pritisak na Moskvu, ne prezajući ni od kakvih sredstava. Cijenom hrabar stav koji zauzima Srbija i Vučić - istaknuo je Lavrov.

Dodao je kako njihovi odnosi sa Srbijom neće biti uništeni te da ih 'nitko neće uništiti'. Srbijanskog ministra vanjskih poslova pozvao je da posjeti Rusiju. Nada se da njego zrakoplov 'neće doživjeti sramotu od strane Bruxellesa'.

Ruski ministar je također kazao kako Zapad ne želi 'da mi pružimo potporu Beogradu i njihovoj inicijativi otvorenog Balkana'.

- Sada je jasno da NATO i Bruxelles žele Balkan pretvoriti u svoj projekt Zatvoreni Balkan - poručio je.

Rusija: Zatvaranje zračnog prostora je 'neprijateljska akcija'

Kremlj je u ponedjeljak objavio da smatra "neprijateljskom akcijom" potez triju istočnoeuropskih zemalja da zatvore svoj zračni prostor i spriječe ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova da otputuje u Srbiju.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da bi takve akcije mogle uzrokovati probleme s organizacijom diplomatskih sastanaka na visokoj razini.

No one neće spriječiti Moskvu da održava kontakte s prijateljskim zemljama, dodao je.