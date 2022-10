Kultni redatelj: Roditelji su bili predratni skojevci, ilegalci, partizani, da bi nakon rata završili na Golom otoku

Njegov prvi filmski scenarij letio je kroz prozor – doslovno. Snimio je ipak taj svoj prvijenac "Kud puklo da puko", iako oni koji su mu pri tome pomogli nisu tada baš vjerovali u njega. Zapravo, bili su sigurni kako će uprskati stvar pa će ga se tako za svagda riješiti. Zbilo se to sada već davne 1974. S godinama, Rajko Grlić demantirao ih je na najbolji mogući način.



Iza Grlića, kao redatelja i scenarista, deseci su filmova, a mnogi od njih stekli su kultni status. Od prošlog je pak tjedna u prodaji novo, dopunjeno izdanje "Neispričanih priča", knjige koja sadrži priče o njegovim članovima obitelji, prijateljima, zanimljivim ljudima koje je sretao tijekom života. "Ukratko, to su bilješke mog tridesetogodišnjeg egzila namijenjene mojim unucima da jednoga dana znaju to što je bilo prije njih", kaže Grlić. Intervju smo ipak započeli s filmovima.