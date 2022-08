VRIJEDNOST OD ČAK 900 STANOVA!

Koliko su ukrali? Matematičar Toni Milun izračunao: 220 ljudi bi trebalo raditi po 40 godina za taj iznos

Koliko je zapravo to 813 milijuna kuna. Puno, to je svima jasno, ali koliko bi recimo prosječnih hrvatskih plaća bilo potrebno da se prikupi takav iznos na računu. Zamolili smo Tonija Miluna, profesora matematike i poznatog hrvatskog financijskog vlogera da nam to preračuna kako bi nam pojasnio o kolikom je iznosu zapravo riječ.