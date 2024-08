Koliko daleko može uhvatiti radar za mjerenje brzine? Ponekad je za kočenje 'u zadnji tren' odavno kasno

Laserski uređaji imaju različitu udaljenost na kojoj se aktiviraju, odnosno udaljenost na kojoj će snimiti prebrzu vožnju. Kako piše ATV, u nekim slučajevima to je mnogo ranije nego što vozači vjeruju, zato ponekad može biti prekasno kada uočite kameru za brzinu. Ovisno od uređaja, u Njemačkoj se brzina može bilježiti i do 1.000 metara od lokacije gdje se nalazi kamera.

Što se tiče Hrvatske, najnoviji ''radari'' koji su postavljeni u proteklim mjesecima su oni nizozemske tvrtke Gatso, model T-Series, za koju se navodi da prati čak 32 vozila u šest trakova. Tu je i već dobro poznati model Gatso RS-GS11 koji mogu mjeriti brzine do 250 km/h, imaju dovoljno memorije za 5.000 prekršaja, a rade na temperaturi od -25°C do +60°C. Oni mogu nadzirati promet u oba smjera istovremeno na četiri trake, a njihova kutija neprobojna je za metke, navodi Oryx Asistencija.

Uvijek se, naravno, preporučuje da vozite u skladu sa propisima - sigurnije je, a i štedi novac. Što se tiče asortimana u Njemačkoj, katalog uređaja sadrži osam modela, prenosi "e-fahrer.de", a piše Večernji list BiH. Ovisno od uređaja, mogu da bilježe prekoračenje brzine na udaljenosti do 1.000 metara:

Multanova MU VR 6FAFB – do 15 metara

Multanova MU VR 6F – tri do 40 metara

Eco ES 1.0 – do 18 metara

Eco μP 80 – do 25 metara

LaserPatrol/TraffiPatrol – 30 do 500 metara

Rigel LR90-235/P – 30 do 500 metara

Rigel FG21-P – 30 do 1.000 metara

Traffipax speedoPhot – do četiri trake i do 45 metara

