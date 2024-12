Kekin odbrusila Plenkoviću, evo što je o svemu rekao sam Nikica Jelavić: 'Neka kažu istinu'

"Poštovani premijeru, govorite da se trebam baviti Nikicom Jelavićem. Bavila sam se sinoć, kada sam skupa sa suprugom otišla na policiju informirati ih o tom neželjenom susretu. Također, kažete da mi je pametnije da se bavim svojim problemima. U kakvim sam ja to točno problemima? Znate li vi nešto što ja ne znam?", odgovorila je Ivana Kekin na društvenim mrežama premijeru Andreju Plenkoviću. "Nadam se da se kao premijer brinete o sigurnosti građana ove zemlje i da nećete nastaviti koristiti ovakve događaje za obračun s političkim protivnicima", nastavila je.

Nešto ranije Plenković je komentirao susret Mile Kekina i Nikice Jelavića, i to na upit novinara o opasci Ivane Kekin o državnom novcu koji se slijeva u privatne klinike. "Ja sam mislio da se ona bavi Nikicom Jelavićem. To je puno zanimljivija tema, da se netko iz HDZ-a našao s Nikicom Jelavićem, samo bi to bila tema ovdje", rekao je Plenković.

Svi mediji prenijeli su jutros status Mile Kekina, u kojem je objasnio kako se našao s Jelavićem, koji mu se predstavio imenom te je naveo kako nije "onaj mafijaš nego nogometaš". "Došao sam, kafić je bio pun, jedan gospodin mi je mahnuo, sjedio je u prvom dijelu za nepušače. On je pio čaj. Nakon par uvodnih rečenica, rekao mi je da ima nešto što ga već dugo muči, a nikad nije imao prilike pitati. ‘Ona vaša pjesma Bačkizagre stuhpa šeja jel to bila pjesma o nama? Mi smo taman tad negdje završili u buksi", pisao je Kekin pa nastavio: "Malo je reći da sam bio u šoku. Ostao sam bez riječi. Shvatio sam da se nisam našao s nogometašem Nikicom Jelavićem. Ali da ipak sjedim s Nikicom Jelavićem".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U međuvremenu se oglasio i sam Jelavić. "U Facebook objavi Mile Kekina i njegove supruge gospođe Ivane Kekin o razlozima i sadržaju mog susreta s Milom Kekinom, ovime ga javno pozivam da, umjesto neistina, koje je naveo pokušavajući "kontrolirati štetu", javnosti kaže pravu istinu, prave razloge i pravi sadržaj našeg, kako navodi "neželjenog susreta". Uvjeren sam da je obaveza svih, pa i bračnog para Kekin javnosti govoriti istinu i samo istinu. Čekam, uvjeren sam, zajedno sa cijelom javnosti, da Kekini kažu istinu, o čemu se uistinu radilo", rekao je Nikica Jelavić za Jutarnji list. Rekao je da nema govora o tome da se lažno predstavljao.

FOTO Astrološka predviđanja za 2025: Jedan znak čeka ogroman dobitak, a drugom se potpuno mijenja život!