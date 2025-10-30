Karlovčanima poskupljuju voda i komunalna naknada

Karlovčani će ubuduće više plaćati dvije stavke: pitku vodu i komunalnu naknadu, najavili su im iz gradske uprave. – Na javnom savjetovanju zbog povećanja cijene komunalne naknade nismo dobili nijednu primjedbu, kako građana tako i oporbe. Stoga će ići prijedlog Gradskom vijeću Karlovca da bod za određivanje komunalne naknade bude 1,35 eura po četvornome metru na godišnjoj razini, što je povećanje za 20 posto. Ta ćemo sredstva uložiti u podizanje komunalnog standarda naših sugrađana. Naime, iduće godine planiramo gradnju novog dječjeg vrtića u gradskoj četvrti Luščić, u kojem ćemo zaposliti više od deset odgojiteljica, tako da će sredstva od komunalne naknade biti uložena, među ostalim, i u te svrhe – pojasnio je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Dodao je i da će cijena ovisiti o komunalnim zonama, kojih su do sada bile četiri na području grada, a ubuduće bi trebale biti tri.

Direktor karlovačke tvrtke Vodovod i kanalizacija Miroslav Vukovojac najavio je pak povećanje cijena vodnih usluga za uslužno područje Karlovačke županije koje će građane dočekati iduće godine. Tako će ubuduće za devet kubnih metara vode Karlovčani plaćati 11 eura veće račune. Točnije, devet kubika vode u Karlovcu se plaća 31,49 eura, a po novome bi to iznosilo 43,18 eura, dakle 11,69 eura više; u Ogulinu će cijena biti povećana za 6,75 eura, u Dugoj Resi 4,68 eura, u Ozlju 15,80, a u Slunju 13,10 eura na istu potrošnju. – Cilj je potaknuti građane na uštede, pa je naglasak na varijabilnom dijelu računa. Nove cijene usuglašene su sa svim načelnicima općina i gradonačelnicima na uslužnom području, a regulirane su jer moraju biti usklađene na cijelom uslužnom području kako bi se osigurala jedinstvena primjena metodoloških načela – pojasnio je direktor M. Vukovojac i dodao da se naknada za razvoj sastoji iz zajedničkog i posebnog dijela, od čega je zajednički dio solidaran, a posebni dio određuje svaka jedinica lokalne samouprave za sebe. – Naknadama za razvoj financirat će se projekti i sanacije većih dužina vodovoda. Poseban dio te stavke ostaje na području jedinice lokalne samouprave, koja može taj novac koristiti za sanacije cjevovoda. Imamo potrebe za ulaganja u vodoopskrbu, zamjene cjevovoda, sanacije, ulaganja u vodocrpilišta i vodosprema – rekao je Vukovojac i dodao da moraju zamijeniti 42 kilometra cijevi u vodovodnoj mreži. Upravo zamjenom dotrajalih cjevovoda Vukovojac planira riješiti učestale probleme s isporukom pitke vode Karlovčanima, koji se već godinama žale da im smeđa voda curi iz slavina po cijelom gradu.