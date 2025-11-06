Kapetana je zgnječio kamen bačen sa zidina, a udovici su odsjekli glavu dok je zazivala mrtvog muža

Ratni memoari u naše su vrijeme česti, ali u doba renesanse malobrojni su ratnici imali dovoljno književnoga dara da ih napišu. Koriolan Cipiko, pomorski kapetan i trogirski plemić, bio je istaknuti sudionik rata između Mletačke Republike i Osmanskog Carstva, a osim toga je bio i sposoban književnik i pjesnik. Rođen je 1425. godine u staroj trogirskoj plemićkoj obitelji. Njegov otac Petar bio je istaknuti humanist i zaljubljenik u antičku književnost, što se vidi i iz imena koje je dao sinu. Već je u ranoj dobi Koriolan počeo učiti klasične jezike, a u petnaestoj godini otišao je na studij u Padovu. Poslije povratka u Trogir oženio se, ali kako mu je prva supruga umrla u vrlo mladoj dobi, oženio se svojom drugom suprugom Nikoletom Andreis. Ukupno je imao desetero djece. Za svoj je grad obavljao diplomatske zadatke jer je bio povezan s europskim humanističkim krugovima, koji su dominirali tadašnjom diplomacijom, a također je poznavao uglađene humanističke manire kakve su se tada očekivale od diplomata. Često je zastupao svoj grad pred mletačkim vlastima u Veneciji. Godine 1457. dao je obnoviti i proširiti palače koje je njegova obitelj posjedovala u Trogiru, za što je zaposlio majstore iz Italije, ali i domaćeg kipara, Trogiranina Ivana Duknovića.