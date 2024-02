Gradonačelniku auti zaliveni bojom, napadali i predsjednika SDP-a: 'Grad potpuno nefunkcionalan'

Zadarskom gradonačelniku Branku Dukiću (HDZ) nepoznati počinitelj najvjerojatnije je tijekom noći s utorka na srijedu bojom zalio dva automobila, jedan njegov osobni, drugi u vlasništvu Grada Zadra . Policija je dojavu dobila u srijedu ujutro oko devet, približno istodobno kad je stigla prijava i iz zadarskog SDP-a.

Ispred njihovih stranačkih prostorija netko je ostavio transparent “nisu kemikalije nego fekalije". Gradonačelnik Zadra potvrdio nam je uništavanje imovine preko svoje glasnogovornice, a Daniel Radeta (SDP) prijavio je policiji novi incident kojem je bio izložen. Nakon što je zaliven tekućinom, izjavio je da vjeruje kako ga je maskirani napadač polio kemikalijama.

Atmosfera u Zadru se radikalizirala. Do fizičkih obračuna već je došlo jer je SDP-ov predsjednik Radeta nedavno napadnut i šakom, a dosad su uhićena trojica počinitelja zbog tri različita fizička ili verbalna napada.

– Da su nam grad i država potpuno institucionalno nefunkcionalni, potvrđuje i ovaj zadnji, deveti napad u posljednja dva mjeseca. Prošlo je pet dana, a ja još nisam imao priliku dati službenu izjavu niti me itko zvao iz policije . S obzirom na to da mi se sve ovo događa zbog javnog djelovanja, osjećam se dužnim javno reagirati zbog svih propusta koje su napravili oni koji bi trebali provoditi i braniti zakon. U dopisu koji ću danas proslijediti glasnogovorniku suda, Ravnateljstvu policije, Oboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Državnom odvjetništvu RH, navest ću 14 propusta policije samo u ovom slučaju kada mi je prišla nepoznata osoba usred bijela dana i u lice izlila pet litara kemikalija – istaknuo je Daniel Radeta.

Zadarski HDZ optužuje Radetu za radikaliziranje političke scene u Zadru napose nakon zahtjeva da se ukloni mural za koji Radeta tvrdi da predstavlja nacističkog vojnika iz Drugog svjetskog, a ne hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

– Zašto Daniel Radeta laže i obmanjuje javnost? Osim što je čuo i vidio kako se to radi na zadnjem skupu krajnje ljevice nekidan u Zagrebu? Jer se nada kako će sto puta izgovorena laž postati istina. Svjestan stava građana o njegovoj potpunoj destruktivnosti, u ovom sazivu Gradskog vijeća on agresivnim laganjem i falsificiranjem istine skreće pozornost s činjenice da je odgovoran za nestabilnost i blokiran proračun Zadra iako su u isti taj proračun uvršteni svi njegovi prijedlozi. Alat je pronašao u svojoj „raspravi s muralom“ kojom uporno od Zadra pokušava napraviti grad slučaj. Osamdeset godina od nestanka fašizma, on je Zadar proglasio – fašističkim! Koristeći se poznatim mu stranačkim alatom ideoloških podjela, u različitim prilikama i medijima izriče niz laži, manipulacija i, naravno, optužbi na račun HDZ-a kao jedinog odgovornog za napade na njega. Gradonačelnik Dukić i GO HDZ-a Zadar osudili su napad na SDP-ova vijećnika jasno, nedvosmisleno i bez ikakvog politiziranja – istaknuli su, među ostalim, iz zadarskog HDZ-a.

