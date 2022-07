Kaos u predgrađu Chicaga, policija još traži napadača: 'Samo smo krenuli trčati, jako smo preplašeni'

Najmanje je šestero ubijenih, a preko 20 ozlijeđenih osoba u pucnjavi koja se oko 10 sati po lokalnom vremenu dogodila u predgrađu Chicaga, i to na povorci koja se održavala povodom Dana neovisnosti.

Policija je pozvala okupljenu masu da što prije pronađu sklonište i izbjegavaju područje Highland Parka na kojem je došlo do incidenta, a još se aktivno traga za napadačem. Zasad je poznato kako se radi o mladiću u dobi od 18 do 20 godina te je pucao s krova zgrade.

Another shot from the Highland Park mass shooting.



Hadn’t seen this clip on here.

Sounds like nearly 60 shots fired in this one alone. pic.twitter.com/X66gqEiGHD