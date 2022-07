Pucnjava na paradi povodom Dana neovisnosti u SAD-u, poginula najmanje jedna osoba

Nova pucnjava izbila je danas u SAD-u, i to tijekom parade u Highland Parku u predgrađu Chicaga povodom američkog Dana neovisnosti.

Nekoliko ljudi upucano je, a gomila ljudi koja je bila na povorci počela je uspaničeno trčati u zaklon.

Televizija WGN je izvijestila, pozivajući se na neidentificirane izvore u policiji, kako se strahuje da je najmanje jedna osoba mrtva te da je više ozlijeđenih.

Zasad nema službenih izvješća o žrtvama.

"Držite se podalje od tog područja - omogućite policiji i hitnim službama da rade svoj posao", napisao je šerifov ured te dodao da zamjenici pomažu policiji Highland Parka.

Vlasti Highland Parka otkazale su događaj i zamolile ljude da izbjegavaju to područje. Obližnje mjesto Deerfield otkazao je svoje svečanosti zbog pucnjave.

Do pucnjave je došlo oko 10 minuta nakon početka parade u 10 sati, a nekoliko je svjedoka kazalo kako su čuli više od 20 pucnjeva.

- Čuo sam 20 do 25 pucnjeva ispaljenih u kratkom roku, tako da nije mogla biti riječ o običnom pištolju - kazao je jedan svjedok za Chicago Sun-Times.

"Svi su bježali, skrivali se, vrištali", rekla je digitalna producentica CBS 2 Elyssa Kaufman, preneseno je na internetskoj stranici te mreže.

Policija je patrolirala područje kako bi pronašli počinitelja. Jedna novinarka kazala je kako je sjedila uz pločnik i gledala paradu kada je čula da su učenici obližnje škole iz parade krenuli trčati.

- Panika je u cijelom gradu, svi su izbezumljeni - kazala je.

- Bilo je jako mirno jutro i ljudi su uživali u paradi. U roku od nekoliko sekundi sve se promijenilo, jako je to strašno. Nigdje ne možete ići, nikako se ne može naći mir. Mislim da se raspadamo - dodala je.

Before the Republican talking heads chalk this up to “Chicago violence”:



Highland Park is 30 miles north of Chicago. It’s also one of the most affluent suburbs and has a non existent crime rate



This is not a Chicago problem, it’s an America problem. Happy 4th!