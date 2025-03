Jeste li znali da postoji Muzej neuspjeha koji otkriva bizarne ideje velikih brendova? Od Colgate lazanja do 'Nove' Coca-Cole...

Jeste li ikada čuli za Colgate lazanje? Ili možda za parfem s potpisom Harley-Davidsona? Ako niste, niste sami. Ovi neobični, pa čak i pomalo čudni proizvodi samo su dio zbirke Muzeja neuspjeha, putujuće izložbe koja slavi komercijalne promašaje i uči nas da neuspjeh nije kraj, već lekcija. Prvi put otvoren 2017. godine u Švedskoj, muzej trenutno gostuje u New Yorku – barem do sredine svibnja 2025. – nudeći posjetiteljima jedinstven uvid u svijet inovacija koje nisu prošle test tržišta.

Muzej neuspjeha nije tu da bi ismijavao nesretne pokušaje velikih brendova. Njegov kustos, klinički psiholog Samuel West, ima višu misiju: promijeniti način na koji gledamo na neuspjeh. "Moje istraživanje usmjereno je na to da organizacije postanu inovativnije", rekao je West za CBS New York. "A jedna od najvećih prepreka tome je strah od neuspjeha. Ovom izložbom želim pokazati da je neuspjeh normalan i da iz njega možemo učiti" dodao je.

Izložba broji više od 150 proizvoda i usluga koji su, iz raznih razloga, propali na tržištu. Među njima su pravi biseri bizarnosti: Colgate lazanje, smrznuta jela od proizvođača paste za zube koji je očito precijenio svoje kulinarske ambicije; Harley-Davidson parfem, pokušaj da se duh motociklističke slobode pretoči u bočicu mirisa; Microsoft Zune, nesretni rival iPodu koji nikad nije uhvatio korak; Bic For Her, ružičaste olovke "za žene" koje su izazvale više podsmijeha nego prodaje; New Coke, neslavna promjena recepture Coca-Cole iz 80-ih koja je naljutila obožavatelje; Crystal Pepsi, prozirna verzija gaziranog pića koja nije osvojila srca potrošača; pa čak i Oreo s okusom limete, dokaz da eksperimentiranje s okusima ipak može otići predaleko.

Nisu svi eksponati originalni – primjerice, Colgate lazanje danas postoji samo kao replika jer su pravi primjerci nestali, a tvrtke poput Colgatea nerado ih posuđuju za ovakve prilike. No izložba nije samo u fizičkim predmetima. Interaktivni kutak poput "Zida ispovijedi" omogućuje posjetiteljima da anonimno podijele vlastite neuspjehe, pojačavajući poruku da su promašaji dio života. "Neuspjeh sam po sebi nije vrijedan ako iz njega ne izvučete lekciju", kaže West za *Bulletin of the Atomic Scientists*. "Pravi napredak dolazi kad nešto isprobate, pogriješite, analizirate što je pošlo po zlu i vratite se s boljim rješenjem."

Zanimljivo je da mnogi brendovi čiji su "flopovi" završili u ovom muzeju – poput Coca-Cole, Pepsija ili Orea – i dalje uspješno posluju. To dokazuje da jedan promašaj ne znači kraj karijere, već može biti odskočna daska za buduće uspjehe. "Ljudi se osjećaju oslobođeno kad vide da čak i najveće tvrtke, s gomilom novca i iskustva, ponekad spektakularno zabrljaju", rekao je West za Brooklyn Paper. "To umanjuje pritisak i pokazuje da je riskiranje dio igre."

Muzej neuspjeha nije samo zabavna kolekcija čudnih ideja – on je podsjetnik da su inovacije nemoguće bez hrabrosti za eksperimentiranje. Od limetastih Oreoa do prozirnog Pepsija, svaki eksponat priča priču o ambiciji koja nije uspjela, ali i o lekcijama koje su ostale iza nje. Kako West voli reći: "Prava akcija u inovaciji događa se kad se ne bojite pasti – jer samo tako možete ustati s nečim boljim."

