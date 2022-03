analiziramo

Je li korona odjednom nestala?

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) na današnji je dan prije dvije godine proglasila pandemiju bolesti COVID-19 (Corona Virus Disease 2019.). Najveća je to pandemija nakon one uzrokovane gripom s kraja Prvog svjetskog rata koja je uzrokovala smrt oko 50 milijuna ljudi. Virus SARS-CoV-2 prvo se pojavio u kineskom gradu Wuhanu u pokrajini Hubei u prosincu 2019. godine. Oboljeli su razvili simptome povišene temperature i otežanog disanja s infiltratima na plućima