Jandroković o odlasku šefice USKOK-a: Neću osuđivati, to je stvar DORH-a

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u četvrtak da mu se razlog za razrješenje glavne ravnateljice Uskoka Vanje Marušić čini dosta uvjerljiv, ali i da se o tom slučaju mora jasno očitovati Državno odvjetništvo. Jandroković je tijekom posjete Rovišću koje obilježava Dan općine rekao novinarima da je taj slučaj interna stvar Državnog odvjetništva te mu je vrlo teško komentirati nešto o čemu je informiran kroz medije.

"Niti ću osuđivati niti relativizirati, to je stvar Državnog odvjetništva", rekao je Jandroković, odbacivši navode da je Marušić razriješena jer se nekome zamjerila zbog uhićenja ministara.

Primijetio je da su do jučer napadani DORH i Uskok te je u nebesa dizan europski javni tužitelj, a sada, kada se dogodila ovakva situacija Marušić je sporna. "Interpretira se onako kako u datom trenutku to nekome odgovara, a naša je stvar i jako je važno zbog funkcioniranja institucija da se svima njima osigura da nezavisno i nepristrano rade svoj posao", rekao je Jandroković. Dodao je da brojna uhićenja i visoki dužnosnici koji su se našli na udaru institucija potvrđuju da nema nikakvih utjecaja izvršne vlasti na rad tih tijela. "Nema govora da bilo tko od njih nama ne odgovara i da je to razlog smjene", poručio je Jandroković.

Vezano uz jučerašnju saborsku raspravu o izmjenama prekršajnog zakona i kritike pojedinih oporbenih zastupnika rekao je da je to način političkog djelovanja, bez ideja, programa i svjetonazora, te da se isključivo radi o destrukciji i namjeri da se drugoga dehumanizira i diskreditira. "Protiv toga se trebamo kao društvo boriti", naglasio je Jandroković. Dodao je kako se svi uglavnom drže procedure, no da je jedan manji dio zastupnika uvijek u središtu tih incidenata koji su jučer prešli prihvatljive i dozvoljene granice. Podsjetio je kako je sve započelo govorom zastupnika Mire Bulja koji je prihvatio izrečenu sankciju, nakon čega je "besprizorni" Krešo Beljak organizirao sve što se poslije događalo i završilo onako kako je završilo.

"Hrvatska je javnost vidjela o kakvim se ljudima radi i neka si zamisli kako bi Hrvatska izgledala da ti ljudi imaju bilo kakvu odgovornost za vlast i upravljanje Hrvatskom, poručio je Jandroković. Za jučerašnji događaj u Saboru rekao je da je bio ispod svake razine, a za izjave koje su kasnije uslijedile da su "dno" na koje se normalan čovjek ne želi spuštati. Vezano uz izmjene prekršajnog zakona kojim se postrožavaju kazne rekao je da se radi o preventivnoj mjeri odvraćanja te će svatko tko izvikuje povike koji slave totalitarne režime pa tako i povik Za Dom spremni biti sankcionirani visokim kaznama.

Neki ne shvaćaju da Hrvatska nosi dio tereta povezanog sa zločinima NDH

Dio ljudi po njegovim riječima ne shvaća da Hrvatska nosi dio tereta povezanog sa zločinima NDH koje moramo osuditi i kao narod odbaciti. "Oni koji to ne razumiju nemaju mjesto u hrvatskoj politici i oni koji su jučer, misleći da se dodvoravaju tom dijelu biračkog tijela otišli predaleko", rekao je predsjednik Sabora. Ocijenio je da su neki iskoristili tu situaciju, prije svega Beljak za kojeg je rekao da kao radikalni ljevičar u koaliciji s Radničkom frontom odjednom preuzima brigu za zastupnika branitelja Željka Sačića.

Jandroković je ustvrdio da je model nepoštovanja političkih protivnika na neki način uveo predsjednik Republike. "Sada imate njegove pristaše ili suradnike koji misle da je to normalno, ali nije", smatra Jadroković. Poručio je da se političari mogu razlikovati u političkim stavovima, svjetonazorima i programima, ali će se on uvijek boriti protiv širenja mržnje i neće uzvraćati na isti način.

Upitan za optužnicu protiv glavnog SDP-ovog tajnika Vedrana Babića zbog krivotvorenja potpisa za kandidature na lokalnim izborima, Jandrković je rekao da su to grijesi ljudi, kao i u slučaju riječke sortirnice otpada, a ne stranke. "To su grijesi koji se vežu uz ljude i kada govorimo da se ne može za nečasna i kaznena djela optuživati kolektivno", rekao je. Upozorio je da nasuprot tome oporba napada HDZ pa je tako primjerice jedna zastupnica rekla da HDZ-ovci nose stigmu kao Nijemci nakon Drugog svjetskog rata, što je po njemu najstrašnija izjava dosad. Poručio je da neka odgovaraju osobe koje su počinile kaznena djela, ali da ih nije korektno vezati samo uz jednu političku opciju. "Vrlo sam oprezan u takvim situacijama, ali sam siguran da je to netko učinio iz redova vladajuće stranke da bi svi unisono to osudili i tražili njegovu ostavku", poručio je Jandroković.

