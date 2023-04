Je li šefica USKOK-a kažnjena jer je loše radila ili jer je (pre)dobro radila

Bila je to presica za pamćenje! Studeni 2021., sat i pol mučenja uživo pred kamerama svih nacionalnih televizija, novina i portala, Zlata Hrvoj Šipek, glavna državna odvjetnica, te Vanja Marušić, ravnateljica USKOK-a, uzaludno pokušavaju objasniti kako se to zbilo da u duboki zamrzivač u njihovom podrumu upadne ured europskog tužitelja te otme predmet protiv ministrice Žalac. Kao kradljivci leševa iz druge galaksije! Njihovo objašnjenje na prvu je jednostavno – mi nismo imale dovoljno dokaza, a da smo dobili one dokaze koji su stigli u ured europskog tužitelja, i mi bismo vjerojatno bile otvorile predmet. Problem je, naravno, što im nitko u to objašnjenje nije spreman povjerovati.