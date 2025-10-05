Naši Portali
ŽIVOTNI INTERVJU: PETAR KRUŽIĆ

'Jadran se jako promijenio u posljednjih trideset godina i u njemu će biti sve više tropskih vrsta'

Autor
Elvis Sprečić
05.10.2025.
u 14:00

Morski biolog i profesor na Zoologijskom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu velik je dio života proveo ispod površine mora, a i danas uranja u to veliko plavetnilo najmanje 200 puta godišnje kako bi ga istraživao

Kada kupači primijete morskog psa, počnu bježati glavom bez obzira. Logično. A što kada Petar Kružić primijeti morskog psa? Ako već nije u moru, onda brzo skače natrag u nj, a sve kako bi imao priliku bolje vidjeti i eventualno fotografirati tu fascinantnu životinju. Ne znamo je li kapetan kliški i senjski volio more poput profesora koji s njim dijeli i ime i prezime, ali smo u razgovoru s pet stoljeća mlađim Kružićem saznali kakva je veza između njega i jednoga od najistaknutijih junaka u bogatoj hrvatskoj povijesti. Dr. sc. Petar Kružić redoviti je profesor na Zoologijskom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, predaje biološku oceanografiju i još cijeli niz kolegija povezanih s morem, koje je njegova specijalnost. Ne samo u teoriji nego i u praksi s obzirom na to da je dobar dio života proveo ispod njegove površine.

OD
Odvikavanje
14:27 05.10.2025.

Tooo! Hoću krokodile!

AP
APšlape
14:17 05.10.2025.

Promijenila se i Hrvatska. I u njoj je sve više tropskih vrsta.

