Josipović udario u terasu kafića: 'Nije mi jasno kako on nije vidio terasu. Napravio je štetu od četiri tisuće eura'

Sinoć oko 22 sata Ivo Josipović automobilom je udario na terasu Caffe bara Kolaž u Amruševoj ulici u Zagrebu.

Vlasnik kafića Željko Drmić objasnio je za Jutarnji list što se dogodilo te večeri.

Kako je kazao, Josipović je automobilom je srušio tri od šest stolova i stolce, a na stolovima pored sjedile su dvije djevojke koje su stigle u Zagreb kako bi napisale zbog prijemnog ispita na fakultetu.

- Ova ulica je mala, mirna i nije prometna, tu se vozi maksimalno 30, tako da do sada nije bilo problema. Iskreno, nije mi jasno kako on nije vidio terasu koja se prostire na dva parkirna mjesta. Na uglu Petrinjske i Amruševe gradi se hotel i već su oni zauzeli jedan trak, sigurno duljinom barem 50 metara. On je zapravo vozio po dijelu koji je predviđen za parkiranje vozila, to niti nije vozni trak. Ne znamo je li bio na mobitelu ili slično, izašli smo tek kad se čula silina udarca i kad se željezo počelo savijati - kazao je vlasnik kafića.

- Uništio mi je tri stola, šest stolaca, polomio blokove na kojima je terasa jer oni nisu predviđeni za auto, time mi je uništena i statika terase. Budući da su stolovi od teškog željeza, jedan se dio odlomio i slomio gostu kotač na biciklu pa i to sad ja moram nadoknaditi. Mislim da je na kraju šteta približno četiri tisuće eura - dodao je.

Josipović je odmah rekao da će nadoknaditi štetu, ali konkretan dogovor nisu postigli, govori Drmić, te dodaje kako je on taj koji je njega naknadno zamolio za kontakt kako bi se mogli čuti narednih dana.

