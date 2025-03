Ivica Puljak: 'Platio sam kaznu zbog Opare, tužit ću državu Ustavnom sudu'

Upravo sam platio sam kaznu od 13,5 tisuća eura, za nešto što je počinio moj prethodnik Andro Krstulović Opara i za to što me pročelnica Mirna Veža obmanula i lagala u primopredajnom zapisniku, kada smo preuzimali vlast. Osobno plaćam za nešto što su oni iz HDZ-a napravili. Ovo nije kazna, ovo je pokušaj političke eliminacije i to im neće proći. Borimo se za javno dobro i u protekle četiri godine hrabro smo pokazali na koji se način borimo. Ovo je prvi slučaj u povijesti Hrvatske da gradonačelnik plaća kaznu za nešto za što nije kriv - rekao je splitski gradonačelnik i predsjednik stranke Centar Ivica Puljak.

Državni inspektorat Puljka je kaznio zbog radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacijske mreže u Vili Dalmacija bez potrebnih dozvola, iako je, ističu iz Grada Splita, za te radove bila odgovorna prethodna gradska vlast pod vodstvom Andra Krstulovića Opare. Upravo je Puljak nakon preuzimanja vlasti naložio da se sporni radovi obustave. Nakon što je podnio ostavku pa su raspisani izvanredni izbori, Gradom je upravljala Vladina povjerenica Vlade Mirna Veža, a tijekom primopredaje vlasti nakon izbora, gradonačelnika je izvijestila da su radovi završeni, iako to nije bila istina, više puta je istaknuo Puljak.

Nakon što su odbijene žalbe koje je uputio Upravnom sudu i Visokom Upravom sudu, Puljak će, kako je najavio, podići tužbu Ustavnom sudu, a ovisno o ishodu, i Europskom sudu za ljudska prava. – Ovo nije kazna, ovo je pokušaj političke eliminacije i to im neće proći. Borimo se za javno dobro i u protekle četiri godine hrabro smo pokazali na koji se način borimo. Ovo je prvi slučaj u povijesti Hrvatske da gradonačelnik plaća kaznu za nešto za što nije kriv. Split i Hrvatska moraju znati u kakvom se političkom okruženju vode ovi izbori. Od svih političkih opcija u Splitu koje su se kandidirale na izborima, samo jedna vodi računa o javnom interesu, a to smo mi. Sve ostale opcije su one s kojima će se HDZ lako dogovoriti oko plijena. Mi smo jedini koji gradske ustanove, tvrtke i sve što je gradsko ne shvaćaju kao plijen i kojima ovaj grad ne služi kao bankomat. Zbog toga je HDZ upregnuo sve institucije i medije da nas medijski i financijski uništi – poručio je Puljak.