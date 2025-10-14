Istraživanje otkrilo: Svaka peta medicinska sestra u PZZ-u razmišljala o odlasku u inozemstvo

Gotovo svaka peta medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) razmišljala je o odlasku u inozemstvo, a svaka četvrta ne bi ponovno odabrala svoje zanimanje – pokazuje istraživanje Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS) „Perspektive hrvatskog sestrinstva“. Rezultati dijela istraživanja koje se posebno odnosi na medicinske sestre i tehničare zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti otkrivaju zabrinjavajuću razinu nezadovoljstva i preopterećenosti u toj skupini zdravstvenih djelatnika.

Medicinske sestre u domovima zdravlja svakodnevno skrbe prosječno o 41 pacijentu, uz pet kućnih posjeta dnevno. Unatoč dugogodišnjem iskustvu, ispitanice navode da im stupanj obrazovanja nije priznat u 22 % slučajeva, dok su plaće, radni uvjeti i administrativno opterećenje među najčešćim izvorima nezadovoljstva.

Prema rezultatima istraživanja, 19 posto medicinskih sestara u domovima zdravlja protekle godine pretraživalo je posao u inozemstvu, a 12 posto ih planira u narednih godinu dana promijeniti poslodavca ili skroz napustiti struku. Još alarmantnije, svaka četvrta medicinska sestra u primarnoj zaštiti ne bi ponovno odabrala to zanimanje, dok svaka druga želi u prijevremenu mirovinu.

Medicinske sestre nezadovoljne su upravljanjem u domovima zdravlja koje ocjenjuju s ocjenom 2,6 (školske ocjene od 1 do 5), a istom ocjenom ocjenjuju i komunikaciju ravnatelja domova zdravlja.

HKMS upozorava da ovi podaci dodatno potvrđuju postojanje duboke krize u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u kojoj medicinske sestre čine ključan, ali često zanemaren stup sustava. Suočene su s nedostatkom kadra, velikim administrativnim obvezama i ograničenim mogućnostima profesionalnog napredovanja, a svakodnevno nose najveći teret zdravstvene skrbi u zajednici.

„Rezultati istraživanja jasno pokazuju da su medicinske sestre temelj sustava, ali istodobno i njegova najranjivija karika. Naša je dužnost upozoravati na probleme, ali i aktivno sudjelovati u njihovom rješavanju. Sustav koji ne čuje glas medicinskih sestara riskira gubitak jednog od svojih najvažnijih resursa – stručnih, posvećenih i iskusnih zdravstvenih profesionalaca. Vrijeme je da se prepozna vrijednost njihovog rada i da se stvore uvjeti koji će ih motivirati da ostanu i razvijaju se profesionalno i nadalje u hrvatskom zdravstvenom sustavu“, poručio je Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara.

Istraživanje „Perspektive hrvatskog sestrinstva“ HKMS je provela među svojim članovima u prosincu 2024. i obuhvaća više od 90 pitanja raspoređenih u četiri cjeline: uvjeti rada, kvaliteta upravljanja, edukacija i zadovoljstvo poslom. Istraživanje će se ponavljati svake tri godine, a njegovi rezultati predstavljaju važan alat za praćenje stanja i planiranje reformi u hrvatskom sestrinstvu.