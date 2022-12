Iščupao se iz ralja nacizma, postao vodeći teolog i sam sebe umirovio kao papu

Bivši papa Benedikt XVI. umro je u subotu u dobi od 95 godina. Rođen je kao Joseph Alois Ratzinger na Veliku subotu, 16. travnja 1927., u Marktl am Innu, okrug Altötting, u Njemačkoj. Roditelji su žandarmerijski časnik Joseph Ratzinger i pekareva kći Maria Ratzinger. Joseph je treće i posljednje dijete supružnika.



Roditelji su mu se kasno vjenčali, a otac kao bavarski žandar s činom običnog povjerenika, često je mijenjao mjesto boravka. Bio je skromno plaćen, pa se živjelo prilično skromno. Nije to bilo siromaštvo u pravom smislu riječi, ali se moralo štedjeti i živjeti skromno, što je ostavilo dubokoga traga u naravni i navikama Josepha Ratzingera, jer se samo kroz takav način života može osjetiti radost, koju bogatstvo ne može pružiti. Radovali su se, naime, kao djeca sitnicama i uvijek pokušavali učiniti nešto jedan za drugoga. I upravo je iz te financijske ograničenosti i skromnosti nastala solidarnost koja ih je duboko povezivala. Roditelji su se, da bi školovali svoju djecu, morali mnogo toga odricati, a djeca su osjećala i znala koliko im se daje i pokušala su to opravdati. Između njih rasla je velika radost i međusobna ljubav.