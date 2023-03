Imamo 41 zaštićeni autohtoni proizvod, a reklamiramo ptujski luk i rumunjsko voće

Baranjski i slavonski kulen, krčki, istarski, dalmatinski i drniški pršut, neretvanska mandarina, paška sol, malostonska kamenica, lički krumpir, bučina i maslinova ulja..., a odnedavno i dalmatinska janjetina i slavonska kobasica – čine listu od čak 41 domaćeg autohtonog proizvoda kojemu smo izvornost ili zemljopisno porijeklo zaštitili i na razini EU. Po zaštićenim proizvodima dospjeli smo tako u sam vrh EU ljestvice. No iako se o njima, kao i o nizu drugih hrvatskih proizvoda govori samo u superlativima, čini se da smo nemoćni, nedovoljno educirani ili nezainteresirani da ih nametnemo potrošačima i izvan naših granica. Čak i uz "besplatni" EU novac kampanje "Enjoy, It's From Europe" (Uživajte, iz Europe je), iz koje već 10 godina nismo izvukli ni centa!