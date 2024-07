'IDS je stranka marljivog istarskog čovjeka, ponosni smo na naše temeljne vrijednosti'

IDS-ovci su nedavno održali Sabor stranke na kojem su ponovno analizirani rezultati održanih izbora, te dogovorena strategija za nove, IDS-u najvažnije lokalne izbore. Tom je prilikom postalo jasno i da dosadašnji EU parlamentarac Valter Flego neće biti kandidat IDS-a za župana. Flego je još uvijek u Bruxellesu gdje još traju pripreme za konstituiranje novog saziva EU parlamenta koji se održava 16. srpnja, a nakon povratka u Hrvatsku, Flego je najavio da će svakako razgovarati s čelnim ljudima Istarskih vodovoda gdje je radio prije nego je otišao na javnu funkciju. Potvrdio je novinarima da nije zainteresiran za funkciju župana, a tko će biti kandidat IDS-ovci će dogovoriti na sljedećem Saboru odnosno Savjetu IDS-a u rujnu. Na tu smo temu razgovarali s Daliborom Pausom, predsjednikom IDS-a.

Što je sve dogovoreno na ovom sastanku IDS-ovaca?

Održavanje radnog Sabora IDS-a bila je prilika za međusobnu konstruktivnu, otvorenu i iskrenu raspravu koja je predstavlja prvi korak u pripremi za lokalne izbore 2025. godine. Naši su ciljevi za period pred nama pripremiti politike i kandidate za lokalne izbore kako bi u istarskim gradovima i općinama mogli ponuditi konkretne, ostvarive programe i pouzdane ljude. Na jesen je u planu održavanje radnog Sabora koji bi okupio veći broj članova Sabora, a na kojem bi se donijele odluke o strategiji za daljnji rad i za nadolazeće lokalne izbore. Predsjedništvo IDS-a će u svrhu pripreme radnog Sabora održati šire rasprave na terenu unutar svih organizacija i na taj način uključiti što veći broj članova pri kreiranju programa i ciljeva za lokalne izbore. No, temelji naše strategije su već i sada vrlo jasni – ponudit ćemo biračima pouzdane ljude iza kojih stoje rezultati, znanje i istinska briga za svakoga čovika i svaki metar Istre, Liburnije i Kvarnera. Ponudit ćemo programe kojima se podiže životni standard, gradi infrastruktura i efikasno razvijaju sve grane gospodarstva za ostvarivanje održivosti, za Istru koja uvijek korača svojim putem.

Je li se razgovaralo o izglasavanju povjerenja Predsjedništvu stranke, te smatrate li da imate podršku članova stranke u svom radu?

Kao što sam već rekao, radni Sabor IDS-a poslužio je upravo u svrhu rasprave o radu predsjedništva i predsjednika, ali i izbornim rezultatima koji su iza nas. Sabor IDS-a se, po svojem Statutu, nakon svakih izbora izjašnjava o povjerenju predsjedništvu stranke što smo ostavili za jesenski termin Sabora kada očekujemo okupiti veći broj članova Sabora. No, smatram da smo našim radom u posljednje tri godine pokazali kako stranka ima uzlaznu putanju što nam ulijeva optimizam za izazove pred nama, a to se vidi i po posljednjim rezultatima izbora. Birači su nam pružili jasnu podršku na europskim izborima te smo, unatoč činjenici da Valter Flego nije uspio ući u europski parlament, dobili podršku gotovo svakog drugog izašlog birača u Istri. Istog je dana IDS-ov kandidat za načelnika Općine Raša pobijedio već u prvom krugu s preko 60 posto podrške građana, a na cijelom nizu održanih izbora za mjesne odbore od Pule, Poreča, Rovinja, Novigrada, Buja, Labina, Vodnjana dobili smo veliko povjerenje građana što je dobar pokazatelj i test za lokalne izbore.

Na koji će način IDS iskoristiti politički potencijal Valtera Flege koji ima i iskustvo rada u EU parlamentu?

Politički potencijal o kojem govorite jasno su potvrdili i rezultati europskih izbora na kojima je Valter osvojio glas svakog drugog Istrijana koji je izašao na birališta, odnosno čak 18.875 preferencijalnih glasova te je osmi kandidat u Hrvatskoj po broju preferencijalnih glasova. Flego i koalicijski partneri su tako s 41.600 glasova prešli izborni prag, a postignut je bolji rezultat nego 2019. godine (2019. – 5,19%, 2024. – 5,61%). Dakle, jasno je kako građani Istre vjeruju IDS-u i Valteru, a to je povjerenje opravdano svime što je učinjeno za Istru, ali i Hrvatsku. Svojim je amandmanima Flego omogućio pristup 26 milijardi eura za hrvatske ceste, željeznice, zračne i morske luke, pokrenuo uvođenje europske „premium“ oznake kvalitete za poljoprivredne proizvode, prometno povezao Istru i Kvarner s ostatkom Europe, omogućio pristup 7 milijardi eura za digitalizaciju javnog i privatnog sektora, a to su samo neki od konkretnih rezultata njegova petogodišnjeg rada. Siguran sam kako bi i idući mandat maksimalno iskoristio u korist razvoja i povezivanja Istre i Hrvatske s Europom. Iako je jasno rekao kako neće biti IDS-ov kandidat za župana na predstojećim lokalnim izborima, Valter svoje znanje, iskustvo i ideje otvoreno dijeli sa svima nama, na svim razinama upravljanja gdje se donose odluke bitne za građane te sam siguran kako ćemo i u budućnosti to iskoristiti na najbolji mogući način.

Boris Miletić, rekli ste, nije kandidat za župana kojeg bi IDS podržao; zašto?

IDS je velika i snažna stranka koja je imala kandidata i pobjeđivala na svim izborima za župana do sada, tako će biti i ovoga puta. Boris Miletić je sam, svojom voljom izašao iz stranke nakon lošijeg rezultata na lokalnim izborima 2021. godine kada smo trebali utvrditi svoju poziciju i napraviti korak više. Za nas je to gotova priča. Mi cijelo vrijeme razgovaramo o konkretnim ljudima koji su trenutno aktivni u IDS-u i koji iza sebe imaju rezultate. Dakle, IDS ima takve ljude u svojim redovima i među njima možemo istaknuti gradonačelnika Poreča, Rovinja, Labina i Novigrada. Loris, Marko, Valter i Anteo vrlo uspješno vode svoje sredine, koje su često nagrađivane kao dobar primjer razvijenosti i otvorenosti, ili npr. Predsjednicu županijske skupštine Sandru Čakić Kuhar. Ali i iza tih pojedinaca stoji tim ljudi, sposobni i motivirani pojedinci koji su dio tih uspješnih priča. Smatram kako je IDS pouzdana, stabilna i iskrena opcija koja mora i može ponuditi kvalitetnog kandidata ili kandidatkinju na idućim izborima iz svojih redova.

Spominjete 'potrebu zalaganja za izvorne IDS vrijednosti i vraćanje na postavke iz 90-ih godina' - na što konkretno mislite? Kako bi to IDS danas trebao djelovati, što građani od vas očekuju?

IDS je stranka koja djeluje već više od 30 godina, jedna smo od prvih osnovanih u višestranačkoj Hrvatskoj, a ljudi nam i nakon tog dugog niza godina i dalje daju povjerenje. Ono što je IDS oduvijek isticalo od drugih je da smo uvijek bili među ljudima, slušali smo njihove potrebe i uz njih smo prepoznavali ono što je u datim okolnostima bitno. IDS je stranka marljivog istarskog čovika koji je svojim rukama, svojom glavom i svojim radom od Istre napravio jednu od najuspješnijih Hrvatskih regija. Ponosni smo na ono materijalno, ali smo više od svega ponosni na naše temeljne vrijednosti – tradiciju, multikulturalnost, toleranciju i suživot. IDS živi te vrijednosti svih 34 godine djelovanja, a ljudi koji dođu u Istru to i prepoznaju. Zato smatram da, bez obzira na to što novo vrijeme iziskuje prilagodbu, svoje djelovanje treba temeljiti na postavkama zbog kojih smo se svi mi i okupili oko IDS-a.

Kako se u tu viziju uklapa g. Ivan Jakovčić, kakva vam je suradnja s njime?

G. Jakovčić počasni je predsjednik stranke na temelju rezultata koje je ostvario kroz svoje političko djelovanje. Ta titula, osim što nosi počasti, obvezuje njezina nositelja da svojim osobnim integritetom i svojim djelovanjem doprinosi ugledu i položaju IDS-a, to je ono što očekujem od g. Jakovčića.

