Flego: Ovo nikako nije poraz, ostvarili smo super rezultat

Valter Flego, nositelj Fair Play liste 9 koja je okupila liberalne stranke (IDS, SDSS, Socijaldemokrati, HSLS, HNS, PGS, Reformisti, Unija, Istarska stranka umirovljenika, Demokrati i Nezavisna platforma Sjever) nije osvojio drugi mandat u EU parlamentu iako je osvojio više od 18.800 preferencijalnih glasova birača, a za listu je glasalo 41.595 birača čime su sa 6,1 posto prešli izborni prag, ali nisu osvojili mandat. U predizbornoj kampanji vjerovali su da mogu dobiti jedan do dva mandata u Bruxellesu.

– Dao sam sve od sebe i mislim da je ovo sjajan rezultat s obzirom na ovakvu izlaznost. Zahvaljujem svima koji su nam dali povjerenje, svima koji su izišli na izbore. Praktički smo mi smo u Istarskoj županiji dobili više glasova u postotku nego na izborima prije pet godina. Dobili smo više od 47 posto glasova, što je sjajno. Velika hvala svima koji nas poznaju, od mog Buzeta, gdje je preko dvije trećine birača glasalo za nas, do čitave Istarske županije. To je sjajno i dokaz da oni koji nas najbolje poznaju znaju koliko vrijedi ovaj moj rad u EU parlamentu. Također, cijela lista dobila je više glasova nego prije pet godina. No sudbina je htjela da netko drugi ide u Bruxelles, a ne ja, ali svejedno mislim da je ovo fantastičan rezultat. Ovo nikako nije poraz, ovo je iskaz povjerenja ovoj ideji jedne otvorene, moderne Europe i siguran sam da svi koji su nam dali povjerenje mogu biti ponosni jer smo ostvarili super rezultat – kazao je IDS-ov Valter Flego nakon objave konačnih rezultata EU izbora. Dodao je da nikome ništa ne zamjera, da je jako zadovoljan time što je dobio više od 18.800 preferencijalnih glasova i zahvalio je svojim suradnicima.

– Ponosan sam do neba na svoje suradnike, obitelj, sve koji su radili sa mnom u mjesec i pol kampanje, ali i svih pet godina mog mandata u Bruxellesu. Ponosan sam jer znam da sam dao sve od sebe i ponosan sam što mi je toliko ljudi poklonilo povjerenje kao prvom na ovoj listi. Fantastičan rezultat ostvarili smo na području na kojem djelujemo, miran sam i ponosan i srce mi je puno – dodao je Flego i ponudio svoju pomoć kroz kontakte, znanje, iskustvo novim hrvatskim zastupnicima u EU parlamentu koji će se zalagati za strateške interese Hrvatske.

Upitan što će se sada događati s IDS-om, s obzirom na to da su na parlamentarnim izborima ostali bez jednog mandata, a sada su izgubili i mandat u EU parlamentu, te očekuje li tektonske pomake u stranci, Valter Flego je kazao da rezultat ovih izbora pokazuje da su osvojili sjajan rezultat, da nema govora o porazu.

– Naravno, svatko može govoriti za sebe, ali mi smo ovdje napravili sjajan rezultat – kazao je Flego.

Dalibor Paus, predsjednik IDS-a, kazao je da su se u sjeni ovih izbora događali i izbori u Istri za neke mjesne odbore i općine, gdje je IDS premoćno osvojio najveći broj glasova birača.

– Mogu reći da svi izbori pokazuju da IDS ima povjerenje građana Istre, da ljudi cijene naše vrijednosti i ideje. Te rezultate ne možemo tretirati kao poraz, već podršku. Kao stranka idemo dalje. Rezultate ćemo analizirati, o njima će raspravljati i IDS-ov sabor i potvrditi rezultate i reći ima li aktualno Predsjedništvo IDS-a povjerenje ili nema. Ja vjerujem da je moja pozicija u IDS-u čvrsta – kazao je Dalibor Paus. Ponovio je da je lista Fair Play dobila najviše glasova od svih koalicijskih lista na ovim izborima, što dokazuje njezinu snagu.

Dakle, sudbina aktualnog vodstva IDS-a bit će poznata nakon sabora stranke na kojem će se raspravljati o rezultatima svih izbora: od parlamentarnih do izbora za EU parlament i vidjeti gdje se i je li se igdje pogriješilo i tko za to snosi odgovornost. Nakon parlamentarnih izbora, kada je IDS izgubio jedan mandat, Paus je svoj mandat predsjednika IDS-a dao na raspolaganje, a Ivan Jakovčić kazao je da se o tome sada neće raspravljati, već da će se o tome pričati na saboru nakon EU izbora. Jakovčić je rekao da je IDS-a parlamentarna stranka čija je jakost i baza u Istri pa su im rezultati na poluotoku najvažniji. Hoće li u lokalne izbore, koji su IDS-u najvažniji i gdje žele vratiti vlast u najvećem gradu te ostalim istarskim gradovima poput Pazina, gdje su na zadnjim izborima izgubili, stranku voditi Dalibor Paus, odlučit će stranački sabor koji sada u Istri ima Valtera Flegu, jako ime IDS-a s EU iskustvom.

