Moskva provodi nuklearne vježbe kao jasnu poruku Zapadu, nedugo nakon što su NATO članice odlučile povećati svoja obrambena ulaganja. Putinovi mobilni raketni sustavi Yars raspoređeni su na borbeni zadatak u sibirskoj regiji Altaj. RS-24 Yars projektil tipično nosi tri do četiri nuklearne bojne glave, svaka snage između 100 i 300 kilotona, što ih čini sedam do 20 puta razornijima od bombe bačene na Hirošimu. S dometom do 12.000 km, ovi projektili mogu doseći SAD i Europu. Trenutno predstavljaju ključni dio kopnene komponente ruskog strateškog nuklearnog arsenala. Prema TV kanalu Ministarstva obrane Zvezda, vježbe su provedene "radi provjere spremnosti vojnog osoblja, naoružanja i opreme za dugotrajnu službu u terenskim uvjetima". "Vojnici inženjerski pripremaju terenske položaje, organiziraju maskiranje i borbeno osiguranje", stoji u službenom priopćenju.

Simulirali su obranu od "neprijateljskih izviđača i diverzanata", dok su pomoćne jedinice uklanjale "specijalnu opremu iz područja simulirane kemijske kontaminacije". Ove vojne vježbe odvijaju se nedugo nakon što je NATO savez pristao na povećanje obrambenih izdataka kao odgovor na prijetnje. Rusija je već kritizirala ovo povećanje potrošnje, nazivajući ga "ludim". Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je da je povećanje od 5% – koje je Donald Trump nazvao "velikom pobjedom za Europu i... zapadnu civilizaciju" – "dominantna tema razgovora".

Kremlj je ranije optužio NATO za nekontrolirano naoružavanje i demoniziranje Rusije kao "paklenog neprijatelja" kako bi opravdao značajno povećanje vojnih izdataka. Rusija, koja izdvaja preko 40% ovogodišnjeg proračuna za obranu i sigurnost, negira bilo kakve namjere napada na NATO članice. Saveznici su se usuglasili o povećanju zajedničkog cilja potrošnje tijekom sljedećeg desetljeća, ističući ono što nazivaju dugoročnom prijetnjom od Rusije i potrebom za jačanjem civilne i vojne otpornosti. Glavni tajnik NATO-a, Mark Rutte, čak je pohvalio Trumpa kao "oca" zbog korištenja oštrih riječi u televizijskom prijenosu vezano uz navodna kršenja primirja u izraelsko-iranskom sukobu. Rutte je podržao američkog predsjednika, izjavivši: "Ponekad otac mora upotrijebiti snažne riječi." Ovaj komentar uslijedio je tijekom sastanka čelnika zemlja saveza u Haagu, gdje su se dogovarali o novom cilju obrambene potrošnje od 5% bruto domaćeg proizvoda, piše Metro.