Htio odgoditi svoju sudsku raspravi pa nagovorio 41-godišnjaka da nazove sud i kaže: Na sudu je bomba!

- Na sudu je bomba! - rečenica je koja se često zna čuti iz telefonskih slušalica na hrvatskim sudovima. Nakon što ta rečenica bude izgovorena, obično dođe do evakuacije suda, protueksplozijskog pregleda, koji srećom u 100 posto ovakvih situacija utvrdi da je riječ o - lažnoj dojavi. Koja je vjerojatno motivirana željom da se odgodi neko sudsko ročište ili radnja.

No da takve "želje" znaju imati i neželjene pravne posljedice, svjedoči primjer o kojem je izvijestila istarska policija. Oni su kazneno prijavili 29-godišnjaka kojeg se sumnjiči za lažnu uzbunu, i to jer je nagovorio 41-godišnjaka da nazove sud u Pazinu i laže da je na sudu postavljena eksplozivna naprava.

Dogodilo se to 29. svibnja u 12:50, a 41-godišnjak je poslušao mlađeg muškarca i nazvao sud, a nakon dojave o bombi zgrada suda je evakuirana i pregledana. Bomba, naravno, nije nađena, no 29-godišnjak je postigao svoj cilj, jer su rasprave koje su se trebale održati 29. svibnja, odgođene, pa tako i u onim predmetima koji su se vodili protiv 29-godišnjaka. Istarska policija u srpnju je našla i prijavila 41-godišnjaka zbog lažne uzbune, a sada je za isto djelo prijavljen i 29-godišnjak. Koji je možda zadnji put odgodio raspravu, no zbog te odgode će, vrlo izvjesno, dobiti novi sudski postupak.

