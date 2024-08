Još se malo 'pržimo', a onda stiže velika promjena vremena. Temperature će drastično pasti

Cijela Hrvatska i ovog je četvrtka u crvenom, dok se tijekom dana očekuje pretežno sunčano i u većini područja vrlo vruće vrijeme. U unutrašnjosti su popodne i navečer uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 °C.

Meteorološka karta Hrvatske 'crvenit' će se i u petak, iako je vrhunac ovog toplinskog vala u kolovozu prošao. Meteorolozi već danima najavljuju kako krajem tjedna stiže i promjena vremena, a temperature bi ponegdje mogle i drastično pasti. ''Sunčano, ponegdje umjerena naoblaka. Poslijepodne mjestimice u unutrašnjosti umjeren i jak razvoj naoblake te mala vjerojatnost za pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 28, a najviša dnevna uglavnom od 33 do 38 °C'', najavljuje DHMZ za petak.

Foto: DHMZ

DHMZ je već ranije najavio kako bi od idućeg tjedna temperatura u Zagrebu mogla pasti na 20°C, a u utorak još niže - do 17, prije nego što se počne ponovno penjati.

- U petak i subotu u unutrašnjosti i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće uz crveno upozorenje na toplinski val. U nedjelju manji pad temeperature zraka te postupno naoblačenje s kišom, često u obliku pljuskova, koji ponegdje mogu biti jače izraženi. I na Jadranu do subote većinom sunčano i vrlo vruće uz tople noći. U nedjelju sa sjevera nablačenje s kišom, većinom u obliku pljuskova s grmljavinom, do kraja dana duž većeg dijela obale. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a u nedjelju jugo - najavljuje meteorolog Dragoslav Dragojlović za HRT u idućim danima.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTO Petar je spasio život dvjema medvjedicama i sada su mu ljubimice: 'Nerazdvojne su, a ljude obožavaju'