Hrvatska na popisu zemalja gdje raste ovaj ilegalni biznis. Kazne su minimalne, a zarada ogromna

Prema najnovijim procjenama organizacije Bird Life International samo u Sredozemlju godišnje se ilegalno ubije ili uhvati oko 23 milijuna ptica, a druge procjene kažu da su te brojke i daleko veće, čak i dvostruko veće. Ovi se katastrofalni podaci temelje na rezultatima regionalnih projekata koji obuhvaća sve zemlje Mediterana, pa tako i Hrvatsku.

Tibor Mikuška, član osječkog društva za zaštitu ptica i prirode, zadužen za projekte tvrdi da je Studija pokazala kako su mediteranske zemlje najgore kada je u pitanju ilegalno ubijanje ptica.

- Kao dio toga projekta postoji jedan koji se zalaže za stvaranje sigurnog seobenog puta "Zaštitimo jadranski seobeni put", regionalni projekt u kojemu sudjeluju zemlje tzv. zapadnog Balkana, od Slovenije sve do Albanije. Nakon izrade te studije procijenili smo da u Hrvatskoj strada pola milijuna ptica godišnje, čiji je najčešći uzrok krivolov, a nešto manje trovanje i lov ptica pjevica. Procijenili smo da su najčešća područja stradavanja ptica delta Neretve (zbog krivolova), zadarsko područje Ravni kotari, sjeverozapadna Dalmacija, otok Pag, a kod nas u Slavoniji to su najčešće šaranski ribnjaci na koje u lov dolaze Talijani - tvrdi Mikuška za Glas Slavonije.

- Tijekom posljednje dvije godine učestalo obilazimo teren i, i osim toga što smo otkrivali krivolov, prijavljivali smo ga i policiji koja je pohvatala nekoliko takvih skupina baš na našu intervenciju. Ono što je sada problem to je, i onda kada se krivolovac i uhvati na djelu pravosuđe ga oslobodi, ili pak krivolovac- pojašnjava poznati ornitolog, dodajući da sada zajedno s državnim tijelima nastoje poboljšati prevenciju.Mikuška tvrdi da u Hrvatskoj ima mnogo ljudi koji bi se trebali boriti protiv krivolova, prije svega misleći na lovočuvare. Imamo i inspekcije zaštite prirode, no kada mi nešto prijavimo lovna inspekcija u povodu toga ništa ne učini.

U sklopu projekta "Zaštitimo Jadranski seobeni put" udruge Biom i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode procijenili su da se na području POP Ravni kotari, koje je značajno za očuvanje ptica, godišnje ilegalno ubije ili uhvati oko 38.200 ptica. Sada s nadležnim ministarstvima i državnim inspektoratom radi se na uspostavi akcijskog plana na nacionalnoj razini za suzbijanje ilegalnog ubijanja ptica.

Studije pokazuju da krivolov najčešće obavljaju lokalni stanovnici korištenjem nedopuštenih metoda: korištenjem zvučnih vabilica, korištenjem drugih tipova klopki (mreže i zamke) za ubijanje i hvatanje ptica, ubijanjem zaštićenih vrsta životinja, lovom za vrijeme lovostaja, trovanjem neželjenih vrsta... Sve se to čini zbog lake zarade.



Zarada od ilegalne trgovine pticama i drugim zaštićenim životinjama jedno je vrijeme, prije početka migranske krize u Europi, bila na trećem mjestu, i to odmah nakon ipak najunosnijih ilegalnih poslova, trgovine drogom i oružjem. Ona je u stalnom porastu, kako u cijelom svijetu tako i kod nas, gdje se najčešće trguje pticama pjevicama kao što su češljugar, zelendura, čižka i zimovka, koje se prodaju na ilegalnom tržištu kućnih ljubimaca. Za ilegalni lov ptica propisana je prekršajna odgovornost, a novčana kazna za fizičku osobu iznosi od 7000 do 30.000 kuna.