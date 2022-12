Hrvatska gospodarska komora danas u Austriji otvorila svoje predstavništvo

Hrvatska gospodarska komora (HGK) otvorila je u srijedu svoje predstavništvo u Austriji, sa sjedištem u Beču. Predstavništvo je otvorio predsjednik Hrvatska gospodarske komore Luka Burilović, a na prigodnoj svečanosti govorila je i direktorica novootvorenog Predstavništva Daniela Reinisch, te direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. Kroz program je vodila Ivona Radić, PR i Event manager u HGK-u.

Foto: Snježana Herek

Obraćajući se okupljenima Burilović je kazao kako je danas imperativ svakog uspješnog poduzetnika izaći na strana tržišta, uz podršku HGK. “Austrija je naše šesto izvozno tržište i peti najvažniji vanjskotrgovinski partner. Ulazak Hrvatske u eurozonu i Schengen dodatno će produbiti hrvatske gospodarske veze s Europskom unijom i Austrijom”, napomenuo je Burilović, ukazavši na jedan od vrlo značajnih podataka za hrvatsko-austrijsku suradnju:

“U godini u kojoj obilježavamo 170 godina djelovanja Hrvatska gospodarska komora, na izvjestan način dovršili smo i naš povratak tamo gdje smo oduvijek i pripadali, u krug europskih naroda i država koje vežu stoljetne kulturne, političke i gospodarske veze”.

Predsjednik HGK je naglasio kako je “uvjeren da će otvaranje predstavništva Hrvatske gospodarske komore u Austriji biti dodatni vjetar u leđa gospodarskoj, ali i ostalim oblicima suradnje naše dvije države”. A vjetar uvijek trebamo, bez obzira na to što prema Burilovićevim riječima ove godine očekujemo vanjskotrgovinsku razmjenu s Austrijom od preko tri milijarde eura (lani je bila 2,9 milijardi).

Predsjednik HGK Burilović zahvalio se je posebno glavnom tajniku Austrijske gospodarske komore Karlheinz Kopfu i njegovoj brojnoj ekipi na dolasku na otvaranje Predstavništva. Što je također bio znak ne samo uskog prijateljstva nego i uspješnog poslovnog partnerstva Austrijanaca s Hrvatima.

“Ovo je veliki dan za nas i za našu veliku hrvatsku zajednicu u Austriji i Beču. Austrija je jedan od naših najznačajnijih trgovinskih partnera. Austrijske tvrtke uspješno posluju u Hrvatskoj, a hrvatskim je tvrtkama Austrija važno izvozno tržište. Stoga je naš zadatak da olakšamo pristup informacijama i da zastupamo i budemo učinkovit servis članicama naše Komore u Austriji. Našim je tvrtkama potrebna institucionalna potpora, i nju ćemo im ovdje u Austriji pružiti, fokusirajući se na tri ključna cilja: jačanje prisustva hrvatskih tvrtki na austrijskom tržištu, privlačenje austrijskih investicija u Hrvatsku i poduzimanje aktivnosti usmjerenih ka jačanju prepoznatljivosti HGK”, kazala je direktorica Predstavništva u Austriji Daniela Reinisch.

Foto: Snježana Herek

“Iako smo svi dio jedinstvenog EU tržišta, u velikoj mjeri razmjenu ograničavaju birokratske i administrativne prepreke. Pronalazak pouzdanih partnera, informacija i distributivnih kanala nije jednostavna stvar, osobito tvrtkama koje tek rastu i imaju ograničene budžete”, pojasnila je Reinisch dodavši:

“Upravo je tu uloga Predstavništva, kroz olakšanje pristupa informacijama, zastupanje naših članica pred relevantnim sudionicima u Austriji i otvaranje novih poslovnih prilika”.

“Nakon prvog zajedničkog ureda otvorenog u Kini prije četiri godine, tržišne prilike su ukazale na potrebu zajedničkog predstavljanja i na europskom tržištu. Otvaranjem zajedničkog ureda u Austriji pokazujemo koliki je značaj austrijskog tržišta za hrvatsko gospodarstvo u cjelini. Posebice za turizam, budući da su Austrijanci, uz Nijemce i Slovence, naši najbrojniji i najvjerniji gosti.”, kazao je direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić. Staničić je u nastavku izrazio “uvjerenje da će zajednička prisutnost Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore u Beču dodatno ojačati poziciju naše zemlje na austrijskom tržištu. Također je kazao kako je “uvjeren da će broj gostiju iz Austrije u idućim godinama dodatno rasti”. Pozvao je sve nazočne Austrijance na odmor u Hrvatsku.

Prema riječima ponosnog direktora HTZ-a, u prvih jedanaest mjeseci ove godine zabilježeno je preko 1,5 milijuna dolazaka austrijskih turista i preko osam milijuna noćenja. Time se je Austrija, kako je naglasio, svrstala u rijetke zemlje koje bilježe ove godine veće brojke nego rekordne 2019. godine, što govori o snažnoj poziciji Hrvatske na austrijskom tržištu. Otvaranje predstavništva u Beču pozdravio je i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. Naglasio je kako je otvaranje Predstavništva HGK u Austriji ne samo “velika stvar” za gospodarstvenike obiju zemalja, nego i “veliki dar” Republike Hrvatske Austrijancima. U svom osvrtu na dosadašnja postignuća RH, Glunčić je istakao kako će se ulaskom naše zemlje u eurozonu i Schengen 1. siječnja 2023. zaokružiti borba Hrvatske da bude punopravna članica svih integracijskih procesa EU.

“Euro će sigurno potaknuti ulaganja u Hrvatsku i ojačati naše gospodarstvo”, dodao je Glunčić. Napomenuo je kako se Hrvatska zapravo “vraća svojim europskim korijenima, ali iz jedne druge perspektive -suverene i snažne Republike Hrvatske”. Izrazio je niz pohvala na otvaranje Predstavništva HGK u Austriji, koje je, kako je napomenuo, važno i za suradnju s Veleposlanstvom RH u Beču.

Nakon prilično dugih govorancija iznesena su dva primjera uspješnih iskustva iz prakse s hrvatsko-austrijskog gospodarskog prostora. Predsjednik Uprave tvrtke Laser Inženjering Anđelko Kaščel je predstavio navedenu tvrtku. Riječ je o branši laserskog rezanja metala. I to od njenog osnivanja 2014. u Zagrebu do osnivanja podružnice, prošle godine u Austriji.

“Kada učite od boljih i kada se natječete s najboljima, to vas tjera na cjeloživotno učenje i stalni napredak”, rekao je Kaščel, otkrivši tako zašto je upravo tvrtka na čijem je čelu danas u “društvu najboljih” u EU.

Foto: Snježana Herek

Voditelj izvoza tvrtke Belje Plus Marko Žeravica predstavio je poslovanje Belja plus, jednog od najvećih hrvatskih proizvođača hrane. Posebice je istakao kako je ova tvrtka prije nekoliko mjeseci izašla na austrijsko tržište sa svojim prepoznatljivim proizvodom, ABC svježim krem sirom. Žeravica je napomenuo kako je austrijsko tržište za Belje Plus, “tržište velikog potencijala” i kako imaju velike planove u tom smjeru.

Dakle, što na kraju reći nego Podružnici HGK u Austriji i direktorici Danieli Reinisch poželjeti mnogo zajedničkog uspjeha i projekata s Predstavništvom HTZ-a u Austriji, čiji je direktor Branimir Tončinić također bio nazočan, u osvajanju austrijskog tržišta.

