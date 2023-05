Hrvatica u 'srcu' poplava u Italiji: 'Grozno je, stalno se čuju sirene i helikopteri iznad grada'

Hrvatska nije jedina koja se već nekoliko dana bori s jakim poplavama koje su uzrokovale jake oborine, već je na udaru i Italija gdje je dosad zabilježeno čak devet smrti, a brojni su evakuirani iz svojih domova. Jaka kiša poplavila je područja u regiji Emilia-Romagna, na potezu između gradova Bologna i Rimini, te uzrokovala izlijevanje više od 20 rijeka, a talijanski stručnjaci procijenili su kako je u samo 30 sati palo kiše koliko se inače za tu regiju predviđa za cijelu proljetnu sezonu.

Talijanski lokalni mediji izvještavaju kako su područja trenutno neprepoznatljiva, a autocesta na tom potezu u potpunosti je neprohodna od rijeke koja se stvorila zbog vode.

From severe drought to devastating flooding.



At least five people have died and many others are missing after heavy rain slammed Italy's northern Emilia Romagna region. The 2023 Imola GP has officially been cancelled by Formula 1. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/cQczzijzEV