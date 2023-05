UŽIVO Borba s poplavama: Vodni val ide prema Petrinji, ugrožene su kuće, poplavljene brojne ceste

I dalje traje borba s poplavama, no situacija je pod kontrolom, a tijekom noći najteže je bilo u Karlovcu i Hrvatskoj Kostajnici gdje je na snazi izvanredno stanje za Koranu, Kupu i Unu, rekao je u četvrtak Tomislav Novosel iz Glavnog centra za obranu od poplava Hrvatskih voda.

Galerija: Dramatični prizori iz Hrvatske Kostajnice gdje i dalje prijeti rijeka Una

TIJEK DOGAĐAJA

9:04 - Nakon što je jučer vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici dosega 498 centimetra od sinoć je počeo opadati te je u 8 sati bio 486 cm s daljnjom tendencijom pada. To znači olakšanje za stanovnike H. Kostajnice koji se od ponedjeljka bore sa poplavama. Nažalost, u desetak kuća u nižim dijelovima grada ušla je voda, a kroz kanalizaciju i kroz samo tlo i u druge podrumu i poslovne prostore. I inače, H. Kostajnica više problema ima s tim zaobalnim vodama koje probijajući te će se s njima boriti još neko vrijeme nakon smanjenja vodostaja same Une. Gradonačelnik H. Kostajnice Dalibor Bišćan rekao je da vodostaj Une opada ali ne i zaobalne vode te da sw nastavlja s radom kako ne bi došlo do daljnjih proboja tih voda na ulice. Sela između Hrvatske Kostajnice i Dvora su i dalje odsječene jer je Una popravila ceste.

8:33 - Božidara Škrinjarića, načelnika Općine Pokupsko kazao je da Kupa raste. Ipak, zasad stanje nije kritično, voda nije prodrla do kuća. Zatvorena je cesta D36 koja ide prema Sisku. U mjestu Lijevi Štefanki Kupa se izlila na lokalnu cestu. Na tom dijelu poplavljeni su polja. "Zatražit ćemo proglašenje elementarne nepogode, Kupa raste. Kiša je stala. Najstariji stanovnici ne pamte ovolike oborine na ovom području", kazao je Škrinjarić. Više pročitajte OVDJE.

8:18 - Iz Ravnateljstva civilne zaštite sinoć su poručili da je situacija na terenu u Karlovačkoj županiji ozbiljna, ali pod kontrolom. Sve službe su konstantno na terenu, grade se nasipi, pune dodatne vreće s pijeskom i distribuiraju u ugrožene dijelove. Vrh vodenog vala bio je oko ponoći za Kupu i Koranu i oko 22, 23 sata za Unu. Kupa je u Karlovcu u 2 sata dosegnula 840 cm, to je treći po veličini vodeni val od 1926. godine. Prvi je bio 1939., samo 20-ak cm viši od ovoga. Una je dosegnula 499 cm u Hrvatskoj Kostajnici, trenutno je u opadanju i opala je za 20-ak cm u odnosu na ponoć i najviši vodeni val, rekao je Novosel za Hrvatski radio.

GALERIJA Borba s vodom u Hrvatskoj Kostajnici

Sve službe čitavu noć su bile na terenu, od vatrogasaca i HGSS-ovaca koji su s čamcima obilazili mjesta. Čitavu noć su bile dežurne i nadležne službe uz izgrađene obrambene zidove i ispumpavale zaobalne vode u rijeke. .

U idućih 24 sata očekujemo da Kupa i Korana u Karlovcu opadnu za oko pola metra. Vremenske prilike se smiruju danas i sutra, što će pogodovati da se situacija počne smirivati i na terenu, dodao je.

U Hrvatskoj Kostajnice blago opadanje vodostaja

Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan rekao je da su na tom području vodostaji u blagom opadanju, ali ne i zaobilaznih voda te nastavljaju s radom.

"Nakon izvanrednih mjera nastalo je izvanredno stanje koje su visoki vodostaji uzrokovali, procjeđivanje kroz tlo i zaobilazne vode koje su došle u ulice, ali ono što smo uspješno odradili u samoj borbi je smanjivanje same razine vode u ulicama naspram vodostaja u rijeci Uni", rekao je Bišćan za Hrvatski radio.

Cijelu noć ekipe dobrovoljnih vatrogasnih društava, Hrvatske vojske i podizvođača Hrvatskih voda radile su na dopunjavanju, to jest praćenja samog rada pumpi. Trenutačno imamo blago opadanje vodostaja, dodao je.

Možemo reći, istaknuo je Bišćan, "nije tendencija opadanja i ovih zaobilaznih voda, tako da nastavljamo s radom kako ne bi opet došlo do povećanja u samim ulicama , jer vidimo da obilne padaline uzrokuju laganim nakupljanjem, to jest procjeđivanjem i daljnji dotok vode, samo ne iz rijeke, nego iz okolnih brežuljaka ili viših terena", rekao je gradonačelnik Hrvatske Kostajnice.

Napomenuo je kako se nada da je najgore prošlo, ali, dodao je," ovo je i dalje pola metra viši vodostaj od one situacije koju možemo nazvati izvanredne mjere, tako da je pred nama nekoliko dana borbi i održavanja jer pad je 1 cm".

GALERIJA Otvorilo se klizište kod Donjeg Jesenja koje prijeti kućama

7:43 - Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetit će Karlovac i održati radni sastanak s ministrima, lokalnom zajednicom i nadležnim službama o daljnjim aktivnostima svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti i civilne zaštite s ciljem pomoći stanovništvu i sprječavanja šteta zbog porasta vodostaja. Nakon sastanka Stožera civilne zaštite koji bi trebao početi u 8,30 sati, predviđene su izjave za medije, a potom slijedi obilazak okolnih područja.

7:33 - Vodeni val danas se premješta prema Sisku i Petrinji te se očekuju problemi u pokupskom području. Izvanredno je stanje i dalje na snazi na rijeci Uni kojoj je vodostaj u mjestu Hrvatska Kostajnica 489 cm, piše N1. Na poplavljenom području jutros je, unatoč oblacima koji su se nadvili nad kontinentalnu Hrvatsku, ipak suho, dok kiša pada na istoku zemlje.

Ostatak dana u unutrašnjosti će donijeti povremene oborine, pretežito u gorju i na istoku zemlje, no bit će to neusporedivo manja količina nego prethodnih dana. Na obali suho, tek su poslijepodne mogući pljuskovi u djelovima Dalmacije. Petak suh, na Jadranu i sunčan, no potpune stabilizacije neće biti niti za vikend te se očekuju mjestimični pljuskovi.

Na snazi je crveni meteoalarm za područje velebitskog kanala, upozorava DHMZ, te narančasti za Kvarner i Kvarnerić, a žuti za Istru te Dalmatinske otoke, zbog jakog vjetra.

7:25 -Stanovnici Karlovca suočeni su s najvećim vodnim valom koji je ikada prošao kroz njihov grad. Naime, još nikada se nije dogodilo da su u istom trenutku sve rijeke bile u svojim rekordnim vrijednostima istovremeno, no situacija se i tamo smiruje. Kupa je u šest sati bila na 842 cm, što je pad od pet cm u odnosu na sat ranije, no Korana, u koju se ulijeva također nabujala Mrežnica, i dalje je na rekordnom vodostaju od 852 cm.

Ovako su visoke karlovačke rijeke bile samo jednom do sada, 2015. godine kada je Kupa došla do 855 cm visine, osam cm više no što je dosegla noćas, piše KAportal, ističući kako je u lipnju 1939. za Kupu upisan vodostaj od 872 cm, no to je bilo prije izgradnje kanala Kupa-Kupa.

Dodaje se kako se borba za imovinu nastavlja u neobranjenim dijelovima grada, no još se ne mogu procijeniti razmjeri štete. Iz Ravnateljstva civilne zaštite poručuju da je situacija na terenu u Karlovačkoj županiji ozbiljna, ali pod kontrolom. Konstantno su na terenu sve službe, grade se nasipi, vreće se pune pijeskom..

VIDEO Korana i Kupa i dalje rastu, situacija je sve ozbiljnija