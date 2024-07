HDZ ostao prva, SDP druga, DP treća snaga

HDZ bi osvojio gotovo trećinu glasova da su se parlamentarni izbori održali u lipnju, pokazalo je novo istraživanje CroElecto provedeno za Večernji list. HDZ u sezonu godišnjih odmora tako odlazi s ugodnom prednošću, relaksirano, moglo bi se reći. Domovinski pokret velikim je dijelom pacifiziran, očekuje se još jedna dobra turistička sezona, a i najava kandidature Zorana Milanovića za drugi mandat na Pantovčaku prošla je mlako, kao kad Zoran Vakula najavi novi toplinski val na početku ljeta.

Neodlučnih 17,39 posto

Lipanj su obilježili izbori za Europski parlament na kojima je HDZ osvojio šest mandata, a i SDP je dobro prošao s četiri. Jedna od najbizarnijih postizbornih vijesti bila je ona o dolasku Stephana Nikole Bartulice u Ferrariju u stožer, u kojem ga je dovezao čovjek kriminalne prošlosti, nakon čega je Domovinski pokret pokušao sanirati nastalu štetu. Uslijedilo je Europsko nogometno prvenstvo. HDZ je, pokazalo je istraživanje, dobio potporu 30,04 posto ispitanika. SDP kao drugu stranku po snazi podupire 21,08 posto ispitanih. Domovinski pokret je, nakon što je izborio jedan europski mandat, onaj Bartuličin, mogao računati na 7,64 posto glasova ispitanika.

Na četvrtom je mjestu Možemo, koji je također dobio jednog eurozastupnika, sa 7,38 posto ispitanika. Most, koji ni na ovim EU izborima nije uspio doći do mandata, podupire 5,93 posto. Most je uoči posljednjih izbora protresao odlazak bračnog para Marije Salak Raspudić i Nine Raspudića. Slijede Centar s 2,11 posto, IDS s 1,45 posto, HSU s 1,32 posto, Fokus s 1,19 posto te Hrvatski suverenisti s 1,05 posto. Blizu jedan posto potpore još je HSP s 0,92 posto. Neodlučnih ispitanika je čak 17,39 posto. Istraživanje je provela agencija 2X1 komunikacije od 17. do 25. lipnja na reprezentativnom uzorku od 1041 ispitanika po županijama, uz brojidbenu pogrešku uzorka od tri posto prema 95-postotnom stupnju pouzdanosti.

Ispitanicima je postavljeno i pitanje čiju bi predsjedničku kandidaturu poduprli. Za Zorana Milanovića odlučilo se 33,53 posto anketiranih, nešto manje nego u svibnju, kad je dobio 34 posto podrške. No zasad se on jedini najavio kao sigurni kandidat. HDZ svog još drži u tajnosti ili ga možda još traži. SDP je odlučio podržati Milanovića, a pridružila mu se službeno i Narodna stranka – Reformisti, koju vodi Radimir Čačić, bivši ministar u Milanovićevoj Vladi.

Potreba za jasnim porukama

Na sjednici Predsjedništva Reformisti su jednoglasno zaključili da s Milanovićem dijele temeljne političke vrijednosti i smatraju da je svojim djelovanjem bio "bitna i često najprepoznatljivija nužna protuteža vlasti opterećenoj korupcijom i aferama te vođenom stalnim naporom da se hrvatske institucije i društvo u cjelini zarobi mrežom stranačkog utjecaja i interesa". U mandatu nove Vlade potreba za jasnim i snažnim porukama, stavovima i odlukama koje upozoravaju na društvene negativnosti i brane temeljne civilizacijske vrijednosti kroz javno djelovanje i odluke u okviru ustavnih ovlasti predsjednika postaju važnije nego ikad, navode Reformisti.