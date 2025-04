’Bit će to najveći prosvjed, da Fuchs može brojiti nezadovoljne’

Cilj im je na zagrebački glavni trg idućeg petka, 25. travnja, dovesti dvostruko više obrazovnih djelatnika nego što ih je bilo na prosvjedu 2019., pa će u pokušaju realizacije toga cilja iz sindikalne blagajne platiti i autobuse. Zasad planiranih 12 iz Dalmacije i 10 autobusa iz Istre. Iako teško da će iz sindikalne blagajne izdvojiti novac za dnevnicu svim svojim članovima koji su odlučili podržati dosadašnje štrajkove nastavnika, učitelja i profesora pa ostali zakinuti budući da im Vlada sate u štrajku neće platiti, za ovaj najveći planirani prosvjed, koji šefovi triju obrazovnih sindikata nazivaju krunom sindikalnih aktivnosti, učinit će sve. Baš sve i to samo da ministar obrazovanja Radovan Fuchs može, kažu, brojiti nezadovoljne u obrazovnom sustavu.

Neka Fuchs broji prosvjednike

– Na Jelačiću će naša glavna poruka biti broj onih koji će se prosvjedu odazvati. Time ćemo pokazati da su sve brojke sa Svetica nastojale umanjiti značaj ovoga što mi radimo, da su bile neutemeljene i u funkciji manipulacije te da se željelo prigušiti našu akciju. Prosvjed će biti ozbiljan i veći od bilo koja tri prethodna, brojke su ovog puta važne kako bi se vidjelo da akcija ne stagnira i ne smanjuje se, već suprotno – poručio je Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod, na jučerašnjoj konferenciji za novinare.

Da se doista sve vrti oko brojki prosvjednika, potvrđuje i činjenica da su na Jelačićev trg u petak na prosvjed tako pozvani svi nezadovoljni uz opasku da “ponesu sve svoje osobne probleme”. Iako nije sasvim jasno znači li najavljeni veliki prosvjed ujedno i potencijalni kraj sindikalnih aktivnosti, budući da ga trojica sindikalnih čelnika nazivaju krunom svojih aktivnosti, još manje je jasno što je na koncu i dobiveno od traženog, za najavljeni prosvjed sve obrazovne djelatnike motiviraju i činjenicom da bi takva sindikalna aktivnost, za razliku od štrajkova ipak trebala biti plaćena. I to na osnovi konzumacije prava Temeljnog kolektivnog ugovora. Istog onog zbog kojeg se lome koplja i koji nisu ni željeli potpisati prošle godine.

– Zaposlenici po temeljnom kolektivnom ugovoru imaju pravo na deset slobodnih plaćenih dana za razne stvari, od kojih su dva za sindikalne aktivnosti, a to se pravo odnosi i na članove sindikata i na zaposlenike koji to nisu. Veliki prosvjed 2019. godine bio je plaćen – pojasnio je tako predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija.

Željko Stipić ističe da ako Vlada donese odluku o još jednom neplaćenom danu i nakon toga prosvjeda, spremni su i na sudske sporove jer je, kaže, riječ o eklatantnom kršenju Temeljnog kolektivnog ugovora. A dok se vrše pripreme za nadolazeći prosvjed, odnosi triju sindikata i Ministarstva obrazovanja ne napreduju. Prepucavali su se javno i oko isplate uskrsnice, Ministarstvo se isplatom pohvalilo, sindikalci su ih prozvali da su to njihova prava i da se istim činom ni jedno drugo ministarstvo nije “guralo” u javnost.

Pokušaj dogovora

U međuvremenu su pokušali razgovarati, na Sveticama je održan neformalni razgovor na kojem su sindikatima ponuđeni ustupci u isključivu nematerijalnim traženjima, odgoda modularne nastave, za koju su u Ministarstvu prije tjedan dana kazali da je spremna, i izuzeće od ocjenjivanja za koje je sam ministar Fuchs prije tjedan dana kazao da se ono ionako neće provoditi.

– Ponuđeno nam je praktički isto, no ovaj su put bili rezolutniji u mogućnosti da odgode modularnu nastavu, a ponuđeno je i izuzeće od ocjenjivanja. To je još jedan pokazatelj koliko su oni sami svjesni da je reforma nepripremljena. Zapeli smo, naravno, nisu mogli ništa više ponuditi osim daljnjih razgovora i modaliteta koji nam nisu bili prihvatljivi. Poziv na taj razgovor pokazuje nervozu Ministarstva i Vlade, pokazuje želju da se riješi problem, no, dodao je, još uvijek očito nema dovoljno volje – kazao je jučer Zrinko Turalija. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin kazao je da Vlada ne smije lagati da prosvjeta i znanost stoje dobro u odnosu na druge dijelove javnih i državnih službi. – Laži ne pridonose motivaciji i vrijednosti zaposlenika u obrazovanju i znanosti, ali ni kompromisu i dogovoru – kazao je Kroflin.

Pogledajte i: