Zoka se ponovno kandidira. Logično, do mirovineje još puno, odlučio je naštrebati još 50 latinskih izraza da nas zadivi

Subota 22. 6. 2024. Panika u Slavoniji! Zloglasni drumski razbojnik Damir Dekanić iskoristio je nepažnju policije koja se malo opustila slaveći Dan antifašističke borbe, izašao iz kućnog pritvora te od zasad nepoznate osobe posudio Škodu Favorit i uključio se u promet. Policija je odmah, putem lokalnog krugovala, zamolila građane da ostanu u kućama i da, ako nije teška nevolja u pitanju, ne voze automobile. Svi putovi u Vukovarsko-srijemskoj županiji odmah su bili blokirani, a na vijest da je Dekanić kod Iloka probio policijsku blokadu, podignut je i MUP-ov helikopter iz kojeg je Damir Dekanić-Senna lociran na području Kopačkog rita. Policajci kažu da je na putu do tamo pregazio dva zeca i srnu te da je izazvao samo jednu prometnu nesreću, kada je okrznuo kombi pun migranata iz Afganistana. Zaustavio se udarivši u jelena lopatara, koji mu je rogovima probio kiler.

Nedjelja 23. 6. 2024. Iako živimo u zemlji nevjerojatnog prosperiteta, članici Europske unije i NATO-a, Plenkijevoj pozornosti prineseno je da je određeni broj hrvatskih građana ove godine tijekom rebalansa obiteljskog proračuna uočio blaži manjak materijalnih sredstava i maleni ambis u dijelu u kojem je planiran godišnji odmor. Zato je Plenki za male Slavonce, Podravce, Zagorce, Banijce, Kordunaše i Ličane organizirao posjete diljem Istre i Dalmacije, gdje će djeca, u pauzama smjene turista, moći uživati u ljetnim radostima. Akcija je nazvana “Marš na more!” Prednost imaju djeca koja nikada nisu vidjela more. Bit će organizirani u satnije po 120 djevojčica i dječaka, a na more će ići pješice. “Tako će se smanjiti onečišćenje, a djeca će imati priliku upoznati domovinu da bi je mogla još više voljeti”, izjavio je Plenki i dodao da će po dolasku svako dijete moći boraviti u moru pola sata, napraviti selfije, pojesti pizzu i vratiti se pješice kući s neizbrisivim uspomenama.

Ponedjeljak 24. 6. 2024. Nakon što je već protiv Španjolske, a poglavito u utakmici protiv uvijek neugodne Albanije, goropadna Hrvatska cijelom svijetu najavila pohod na europski tron, Sile mraka pokazale su svoje pravo lice. Hrvatski petokolonaši, europski jalnuši i ulizice, španjolska inkvizicija, talijanska iredenta, masoni, ljuti gušteri, Srbi, Željko Komšić, Pupi, Livaja i Iris, Mesić, komunjare, putinovci, novinari, izdajnici svih veličina i oblika, nisu mogli Daliću i njegovim izabranicima oprostiti što ne daju na se, što ne daju svoje i što neće tuđe, prokleto je i što su bili treći i drugi na svijetu i što bi ove godine prošetali po europsku titulu. Pripadnik neprirodne, sotonističke sekte iz nemoralne Nizozemske Danny Makkelie poslan je da ubije hrvatski san i uspio je dočekati talijanski pucanj u osmoj minuti nadoknade. Ali, hrvatski navijači pokazali su skromnost i poniznost i nisu ga raščerečili nakon utakmice, jedini incident zabilježen je u svečanoj loži kada je hrvatska državljanka K. G. K. (56), iz istražnim organima nepoznatih razloga, ošamarila državljanina Italije koji je sucu cijelu utakmicu slao poljupce.

Utorak 25. 6. 2024. Nevjerojatan čin Zlatka Dalića, prvomučenika hrvatske izabrane vrste! Nadahnut žrtvom koju su sinoć na oltar domovine podnijeli naši nogoloptači, skromno i ponizno izišao je skupa s njima pred navijače i pozvao ih da u duhu ekumenizma otiđu podržati susjednu Srbiju! Unatoč manjim nevoljama u režiji istočnih susjeda početkom devedesetih, Zlatko je okrenuo drugi obraz skupa s tisućama Hrvata, otišao pružiti ruku pomirenja, zadivivši pri tome cijeli, poglavito kršćanski svijet. Ulazeći na stadion, naši zu zaurlali tradicionalni poklič “Ubij Srbina”, na što su ganuti Bizantinci odgovorili zaplesavši kolce i sve uglas pjevajući “Ubij Hrvata da Šiptar nema brata”. Kada su to čuli, srpski nogometaši odlučili su solidarno ispasti s Eura pa su do kraja utakmice samo jednom zapucali na gol, a i to traljavo.

Srijeda 27. 6. 2024. Poduzetnički genij Mate Rimac, vlasnik Rimac nekretnina, predstavio je tehnološko čudo koje će napraviti revoluciju na turističkom tržištu. Projekt je zamišljen najprije kao robotaksi, ali pojavili su se problemi s joystickom pa je došlo do restrukturiranja u hodu, dok se ne riješe problemi. Robotaksiji, koji još ne voze, a kad će, ne zna se, poslani su na Jadran, gdje će služiti kao studio apartmani na visokom tehnološkom nivou. Plenki i ministri malo su se promeškoljili kada su shvatili da robotaksiji ne voze, ali Mate ih je umirio kada je rekao da je to samo prolazna faza i da će lako vratiti 180 milijuna eura europske love koliko mu je uplaćeno za projekt, jer će se studio apartmani iznajmljivati po 180 eura. “Potrebno je samo milijun puta iznajmiti naš apartman i problem je riješen”, izjavio je Mate.

Četvrtak 28. 6. 2024. Totalna panika u HDZ-u! Zoka se ponovno kandidira. Logičan potez. Dugo su Sanja i on vagali što da naprave. Do mirovine je još sedam godina, ozbiljnim se poslom nikada nije bavio, sve zna bolje od drugih, pametniji je i ljepši od svih, unaprijedio je regionalnu suradnju, posebno s Bosnom i Hercegovinom, odlučno se suprotstavio ruskoj agresiji na Ukrajinu što je izazvalo divljenje cijele Europe, posebno Orbána, obišao je svaki kutak naše domovine u kojem je našao lijepu riječ za svakog hrvatskog čovjeka, ako baš nije novinar, HDZ-ovac, Plenki ili netko tko se ne slaže s njim, ne silazi s liste najpopularnijih i sada ponovno kreće po svoje! Prije početka kampanje odlučio je naštrebati još 50 latinskih izraza da nas može zadiviti tijekom mandata. Josipa Lisac navodno već vježba himnu.

Petak 29. 6. 2024. Dobro obaviješteni izvori kažu da je nakon najave Zokine kandidature Plenki najprije pao u toliku depru da su pozvali Acu Stankovića da ga malo podigne i da je nakon toga rezignirano rekao da će Zoki suprotstaviti Olegovu Milovu. Ipak, do jutra se malo ohrabrio, pozvao Penavu, koji je odmah doveslao i vjernom koalicijskom partneru predstavio plan koji ga je šokirao. HDZ-ov i DP-ov kandidat bit će Pupi! Kada je Penava došao k sebi, Plenki mu je objasnio da će Bujanca i Ivka staviti u Odbor za zaštitu ljudskih prava. Po pola mandata. Penava je rekao da može i da će “još samo ovaj put napraviti ustupak po pitanju Pupija”.

