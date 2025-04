Duga Resa daje 170 € za maturalnu večer

Grad Duga Resa ovih dana poziva sve maturante s prebivalištem na području grada da dođu u gradsku upravu po jednokratnu novčanu potporu za troškove maturalne večere u iznosu od 170 eura po maturantu. Moraju predočiti osobnu iskaznicu i potvrdu da pohađaju završni razred srednje škole, ako nisu punoljetni, moraju povesti i roditelja ili skrbnika.

– Prvi put ove godine dajemo novčanu potporu našim srednjoškolcima. Naime, imamo niz novčanih pomoći, od one za novorođenu djecu, pa tu imamo i pomoć u mjesečnom iznosu od 110 eura za treće i svako iduće dijete do polaska u školu, do pomoći za mlade obitelji za adaptaciju, kupnju stana ili gradnju kuće u iznosima od 18.000 eura, 20.000 eura i 25.000 eura. Uvidjeli smo da su nam naši srednjoškolci, osim sufinanciranja prijevoza, ostali “nepokriveni” pa smo im odlučili pomoći za maturalnu večer, što im je jako važno, kako njima tako i roditeljima. Na tu pomoć mogu računati i naši srednjoškolci koji se školuju izvan mjesta prebivališta. U proračunu za ovu godinu osigurali smo 19.000 eura za tu namjenu, a nastavit ćemo i idućih godina. Pomaganje mladima smatramo važnim jer bez njih nema budućnosti grada – kazao je Tomislav Boljar, gradonačelnik Duge Rese.