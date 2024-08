Grlić Radman: Nisu tema špijuni, nego sloboda govora

– Nemamo nikakvih informacija. Nije to sada u našem fokusu, ja ne znam koga to sada u ovome trenutku zanima – kazao je danas ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman komentirajući ponovno navodno uhićenje "hrvatskog špijuna" u ponedjeljak u Beogradu, kako su to objavili srbijanski mediji. Naše je Ministarstvo odmah u ponedjeljak ujutro komentiralo kako nema nikakvih informacija o tom slučaju ni da se uhićenje uopće dogodilo.

Ništa se detaljnije, očito, nije saznalo ni dan poslije. I Daniel Markić, v.d. ravnatelja SOA-e, danas je rekao kako ni on ne zna o kakvom se to navodnom špijunu radi te da ni sa kime iz Srbije nije razgovarao na tu temu. No jasno je kao dan da su najnoviji incidenti dodatno narušili odnose dviju zemalja. Grlić Radman pročitao je, kaže, u medijima da se spominju i imena, no to se ne dovodi u vezu s Hrvatskom.

"Vučića treba ignorirati"

– To su neke reciklirane informacije, od prošle godine. Ne znam ništa o tome – poručio je Grlić Radman u izjavi novinarima na marginama Konferencije veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika u Zagrebu. Što se tiče zadržavanja hrvatske pjevačice Severine Vučković na srbijanskoj granici u nedjelju navečer i ispitivanja zbog njezinih prijašnjih izjava, ministar je izrazio zabrinutost.

– Naravno da nas brine, kao što nas brine sudbina svakog građanina. Upravo sam o tome sa srbijanskim ministrom vanjskih poslova Markom Đurićem razgovarao 19. srpnja u Novom Sadu, kada sam otvorio to pitanje i apelirao da se više ne događaju takvi incidenti na granici. Sloboda kretanja i sloboda govora europske su vrijednosti za koje se i Srbija, kao zemlja kandidatkinja, opredijelila. Dobio sam obećanje da će oni raditi na tome da se takvo što više ne događa – rekao je ministar dodajući kako je i nakon nedjeljnog incidenta na granici porukama kontaktirao sa srbijanskim kolegama. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je danas da je riječ o provokaciji i manipulaciji te da bi hrvatski mediji trebali ignorirati srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

– Moramo biti vrlo otvoreni, Srbija nije demokratska država. I ovo što su učinili gospođi Vučković pokazuje kako se odnose prema svima koji imaju drukčije mišljenje nego što ima vladajuća struktura. Srbija je zemlja koja sjedi na dvije stolice, s jedne strane koketira s Moskvom, a s druge si pokušava osigurati put prema Europskoj uniji.

Sukob s oporbom zbog Severine

Nedosljedni su, neprincipijelni, izazivaju regionalne kavge i mi tu trebamo biti mudri. Bili smo povijesno pametniji, i tako treba biti i dalje, ne smijemo nasjedati na provokacije. Čovjek živi od toga da hrvatski mediji reagiraju na njegove provokacije, treba ga ignorirati – kazao je Jandroković.

Novosti.rs, srbijanski medij koji je u ponedjeljak, kako su naveli, ekskluzivno objavio informaciju o uhićenju "hrvatskog špijuna", danas nije donio nove informacije o navodnoj špijunaži, no obrušio se na opoziciju u Srbiji zbog potpore Severini. "Srpskoj opoziciji važnija Severina od vlastitog naroda: Dok pljuje Srbe i raduje se njihovom stradanju, pružaju joj podršku", jedan je od naslova teksta u kojem se Severinu naziva hrvatskom "pevaljkom".