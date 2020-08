Grlić Radman: Nadamo se da će Slovenci promijeniti odluku. Kacin: Bavite se radije svojim Covidom

Slovenija je u četvrtak donijela odluku po kojoj se Hrvatska od ponoći stavlja na "crvenu" listu epidemiološki nesigurnih zemalja, a krajnji rok za povratak državljana u zemlju bez karantene je ponoć s ponedjeljka na utorak.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman komentirao je odluku Slovenaca.

- Treba znati da oko 100.000 slovenskih državljana posjeduje nekretnine u RH, a ova odluka se zapravo bazira na tom jednom trendu zaraženih. Danas je 255, ali mi smo dugo držali razgovore i Slovenija je tu bila vrlo prijateljski okrenuta jer Slovenci rado ljetuju u Hrvatskoj, ako vidite ovu odluku koja je donesena na bazi epidemiologa - rekao je ministar gostujući na HRT-u.

Epidemiolozi su rekli, dodao je, da bi za sada trebalo staviti Hrvatsku na crvenu listu, ali isto tako u toj odluci postoje određene rečenice koje daju mogućnost promjeni, odnosno reviziji te odluke.

- I razgovarao sam s ministrom o tome da se Hrvatska regionalno diferencira, znači da se ne uzima kao cijela. Ima još puno tu mogućnosti za promjenu i mi se nadamo upravo reviziji te odluke - kazao je Grlić Radman.

A glasnogovornik slovenske Vlade, Jelko Kacin kazao je kako Hrvatska jest 'crvena', ali budući da je to direktan susjed Slovenije, ona ima poseban status.

- Zato je dogovoreno i sve u vezi režima prelaženja, znači tranzita, dnevnih migracija zaposlenih na obje strane granice, tjednih migracija, učenika koji odlaze i vraćaju se u školu dnevno kako god. Sve to je dogovoreno, zapravo Hrvatska ima status kao da je još uvijek žuta u tom smislu - rekao je Kacin za RTL. Ako je službeni put, neće ići pod ovaj režim. Ali mora se vratiti u roku od 24 sata natrag, dodao je.

Kazao je i jesu li razmatrali na sjednici da se samo određene regije stave na listu.

- Tih prijedloga je bilo i jučer i danas, ali nažalost vaša situacija se tako brzo pogoršava da to više jednostavno nema smisla nit je moguće. Hrvatska je još jučer bila, ono što ste poslali u međunarodne institucije, s 41,7 zaraženih na 100.000 stanovnika. Danas s tim rekordnim brojem ste prešli i nekih 45 tako da to ide u tom pravcu i jednostavno taj režim je za nas jednostavno neodrživ - kazao je.

Objasnio je hoće li se Hrvatska vratiti automatski na žutu listu ako budemo imali ispod 40 zaraženih na 100.000 stanovnika.

- Ne automatski. Taj trend je moguć, mi se nadamo da će se to uskoro dogoditi, ali to nije moguće prije 7 ili 14 dana. Takva je praksa i iskustva svih država tu u EU. Tako da mi bi to željeli, ali nažalost to nije tako. Ali zašto ne na regije? Tu je velika razlika. Njemačka naime ima 42 puta više stanovnika nego mi. Znači naših turista je otprilike isti broj ko njemačkih. Za njih je uvoz pozitivnih iz Hrvatske zanemarujući, za nas je to velika brojka jer je ogroman dio našeg stanovništva tu u vašoj zemlji i zato to jednostavno nije usporedivo - kazao je Kacin.

Objasnio je i je li licemjerno da govori da je situacija u Hrvatskoj dramatična, ali da ljetuje na Krku.

- Ne, ja ne ljetujem više. Ali brojke su vaše, nisu moje. Da, bio sam prošli vikend, a danas ste crveni. Ja kao glasnogovornik sam prvi koji to mora ispoštovati. Predložio bih vam dobronamjerno da se bavite COVID-om u Hrvatskoj, a ne sa mnom. Ako je tko zainteresiran da vama ide na bolje, onda sam to ja kao glasnogovornik susjedne vlade koji je u odličnim odnosima s Hrvatskom - zaključio je Kacin.