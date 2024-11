Gošća bečkog restorana uočila 'grešku na zidu' koja je postala hit: 'Ne znam jesu li obraćali pozornost'

Neobičan dekor jednog bečkog restorana izazvao je popriličnu lavinu reakcija na Redditu. Naime, jedna korisnica na fotografiji je uhvatila omašku na zidovima restorana Wrapstars koji se nalazi u austrijskoj prijestolnici, piše Newsweek. U jednoj prostoriji stoji natpis na engleskom koji u prijevodu znači "prava hrana". U drugoj prostoriji na zidu je slogan restorana koji glasi "prava hrana, bez s***a", no zbog prolaza između prostorija i ovisno o kutu gledanja, može se pročitati spoj tih natpisa koji glasi "prava p*****a hrana".

"Nisam sigurna jesu li obraćali pozornost dok su ukrašavali", napisala je djevojka u viralnoj objavi. Ipak, iako se na prvu činilo da je riječ o greški, suosnivač Wrapstarsa ​​Marko Ertl objasnio je da dekoracija nije slučajnost.

-Očito smo to primijetili prije otvaranja restorana, ali smo mislili da će to biti smiješna fora o kojoj će ljudi pričati. Čini se da je to dosad bila insajderska šala- ustvrdio je Ertl.