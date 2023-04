Goran Bandov: Još smo daleko od mira u Ukrajini

Rukovoditelj Ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj Sveučilišta u Zagrebu Goran Bandov ističe kako se čini da američki predsjednik Joe Biden uživa snažnu potporu Demokratske stranke. "Što se tiče Republikanske stranke, još smo daleko od toga tko će biti taj kandidat. Predsjedniku Bidenu bi najviše odgovarao vjerojatno Trump, no znamo da on nije jedini kandidat, ima kandidata koji su poprilično ozbiljni te onih koji stoje sa strane", rekao je Bandov u Dnevniku HTV-a te komentirao što bi povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću značilo u kontekstu rata u Ukrajini.

"Vjerojatno bi se vratili u ono stanje kao u njegovom prvom mandatu. Mislim da je ključno kod Bidena koji duboko vjeruje u transatlantske odnose. Europi je ključno imati saveznika koji duboko vjeruje u te odnose. Biden je tome puno bliži od Trumpa", ističe.

Vezano uz zaustavljanje rata u Ukrajini, kaže: "Bez vojne pomoći će se teško postići mir, u ovom trenutku se mir se postiže tek na vojnom polju. U onom trenutku kada i Rusija i Ukrajina dođu do zaključka da su postigle maksimum na vojnom polju, onda će biti spremne za ozbiljnije pregovore", pojašnjava Bandov te, govoreći o miru, dodaje: "Nažalost, još smo daleko od toga".

Osvrnuo se i na Kinu koja se pokušava pozicionirati kao mirotvorac u Ukrajini.

"Kina je sigurno mogla preuzeti puno značajniju inicijativu, no nije to napravila u prvim danima sukoba. Mogli su se potpuno drugačije pozicionirati na globalnoj sceni. Ovi prijedlozi koji dolaze, po nekim točkama se možete složiti, neki su udaljeni od realnosti. Kina ne pokazuje stvarnu volju i ne pokazuje da u potpunosti razumije situaciju. I ako razumije "možda malo glumi" jer joj to u ovom trenutku koristi. Kineske tvrtke su ušle u onaj prostor koji su napustile europske i zapadne sile. To je i pitanje borbe za resurse. Ima još geopolitičkog preslagivanja na sve strane. Mi smo tek u jednom 'tinjanju' svega toga, jako smo daleko od potpunog preslagivanja", zaključuje.