Goldstein: Tekst u Jerusalem Postu je hrpa besmislica i laži, iskopavanjem leševa u Jasenovcu ništa se neće postići

Naš ugledni povjesničar prof. dr. Ivo Goldstein koji je prozvan od strane autora Davida Goldmana u Jerusalem Postu za Večernji list kaže kako je vidio sporni tekst i kako je riječ o hrpi besmislica i laži, kao i uvreda na njegov račun.

„Goldman nije objavio tekst u Jerusalem Post-u, već samo pismo čitatelja. Meni i drugim informiranim ljudima iz struke taj je čovjek posve nepoznat. On ništa o tome što piše ne zna i ne znam jel toga svjestan ili nije. Netko mu je dostavio posve isfabricirane činjenice. Radi se o diskusiji koja se vodi zadnjih nekoliko godina o tome kako dokazati točan broj žrtava u Jasenovcu. Radikalna revizionistička i proustaška desnica tvrdi da to valja učiniti iskopavanjem leševa, što je besmislica, i ja to dokazujem na mnogo mjesta u mojoj knjizi 'Jasenovac' iz 2018. godine.

Goldman u svom pismu tvrdi da su tijekom iskopavanja u Jasenovcu pronađeni ostaci svega nekoliko tisuća žrtava. To je točno, jer su rekognosciranja i iskopavanja izvršena samo na manjem dijelu Gradine, gdje su masovne grobnice.

Između ostaloga, iskopavanjem leševa se ništa neće postići, jer su istraživači već 1964., otkapajući neke grobnice, ustanovili kako su mnogi leševi već 'istrulili i raspali se', ili kako se 'ljudsko tkivo pretvorilo u sapunastu masu žućkasto-narančaste boje'. Rezultat je to i uzastopnih poplava nedalekih Save i Une svih ovih godina. Danas, gotovo 80 godina nakon tih ubojstava, našlo bi se još bitno manje.

Brojni svjedoci tvrde da su se od 6. i 7. travnja 1945. "na vrat na nos prekapala jasenovačka groblja, iskapale lješine i kosturi žrtava, te ih se spaljivalo na lomačama". Zatočenici su iskopali jame "preko kojih su postavljene gvozdene traverze, a na njih debeli pleh", potom i burad s naftom. Leševi bi se stavljali na pleh, a dovođeni su i živi zatočenici, koji su tu "zaklani i bili bačeni na pleh. Sve bi ih polili naftom, a nakon što se od pepela izgorjelih lešina jama napuni, onda se prelazi nad drugu jamu", itd. Čak je bila izgrađena i uskotračna pruga kojom su vagoneti s pepelom i posmrtnim ostacima dovoženi na obalu i bacani u Savu. "Danima se crni dim zgarišta ljudskih ostataka dizao u nebo i svjedočio o uništavanju tragova zločina". I ustaše su poslije rata svjedočile o tom spaljivanju leševa. Uostalom, postoje i snimke koje je napravilo britansko zrakoplovstvo tih dana na kojima se jasno vide tragovi tih akcija.

Goldstein objašnjava kako je u TV-emisiji Nedjeljom u 2 iznio tezu da su leševi uništavani i spravom za mljevenje kostiju što su nacisti radili u logorima u sklopu općepoznate „Akcije 1005“, a ustaše su, to nije nikakva tajna, i u tom pogledu usko surađivali su nacistima.

Goldman ponavlja tezu hrvatske radikalne desnice da je popis žrtava koji postoji u Jasenovcu od 83.145 stradalih u Jasenovcu, govori o „navodnim žrtvama“. Tvrdi da Jad Vašem i US Holocaust Memorial desetljećima šute o tome, što je laž, jer ova dva muzeja apsolutno podržavaju ono što i kako rade jasenovački kustosi već dugi niz godina.

Kretenarije o tome kako ja „ismijavam“ Holokaust neću ni komentirati, izjavljuje Goldstein, a tvrdnja sam spominjao u TV emisiji samog Hitlera je ordinarna laž. A tih laži ima još.

Dodaje kako mu je nevjerojatno da je Jerusalem Post objavio takav članak, ali i da su očito shvatili grešku i štetu koju su napravili s obzirom da ga je glavni urednik Yaakov Katz zamolio da napiše odgovor koji će uskoro objaviti.