Godišnje spase 5000 žaba, a sad će prvi u Hrvatskoj zatvoriti i cestu

– Svake godine u ovo doba postavljamo ograde za žabe na tzv. crnim točkama u Međimurju i svake godine imamo više volontera nego što je potrebno. Rezultat je to senzibilizacije javnosti na ovu problematiku. Čast Međimurcima! – kažu u Javnoj ustanovi Međimurska priroda koja je u subotu na području nekoliko naselja organizirala akciju postavljanja ograde uz prometnice koje sijeku migratorni put vodozemcima.

Stručno se to, vele, zove fragmentacija staništa, a s obzirom na to da se razvoj cestovne mreže ne može zaustaviti, odlučili su spriječiti masovni pomor žaba. Godišnje ih od kotača automobila spase oko 5000! Idućih mjesec dana djelatnici Međimurske prirode i volonteri prenosit će žabe dvaput dnevno na drugu stranu ceste. Postavljene su zaštitne ograde uz prometnice u Palovcu, Selnici i prometnici Črečan – Macinec. No, već uhodana akcija “Žabe na cesti” na lokaciji Križopotje/Dragoslavec ove godine dobit će sasvim novu dimenziju, a o novom pristupu spašavanja vodozemaca Sara Kočiš, koordinatorica ovogodišnje volonterske akcije, kaže da je prvi takav u Hrvatskoj u primjeni novih metoda u zaštiti prirode. Prvi će se put, naime, vodozemci spašavati zatvaranjem prometnica u određenom dijelu dana.

– Od 2021. godine Međimurska priroda prati migraciju vodozemaca uz retenciju Križopotje putem postavljanja ograde za zaštitu vodozemaca. Primjerice, prošle je godine uz pomoć volontera spašeno čak 5269 jedinki. No, rezultati pokazuju da je to ujedno mjesto najvećeg stradavanja vodozemaca u Međimurju tijekom njihove proljetne migracije prema vodenim staništima na mriješćenje. Razlog je cesta uz retenciju kojom se odvija prilično gust promet. Također, kako se u isto vrijeme dio vodozemaca već vraća iz retencije prema šumskim staništima, javlja se kaos na cesti jer volonteri ne znaju u kojem smjeru vodozemci putuju i na koju ih stranu prenositi. Sve nas je ovo potaknulo da napravimo iskorak u zaštiti vodozemaca i osiguramo im koliko-toliko siguran prelazak preko ceste barem privremenim zatvaranjem dijela prometnice – objasnila je S. Kočiš.

Dio ceste zatvorit će se u doba dana kada su vodozemci najaktivniji, a to su, kazala je, večernji, noćni i ranojutarnji sati. – Stoga će cesta biti zatvorena za promet tijekom 10 dana od 19 sati navečer do 8 sati ujutro, i to u danima kada se očekuje vrhunac migracije vodozemaca. Iskustvo nam govori da je to obično sredinom ili krajem ožujka, ovisno o vremenskim prilikama, temperaturi i oborinama. Za zatvaranje ceste trebali su brojni sastanci sa Županijskom upravom za ceste, tvrtkom koja izrađuje prometne elaborate i načelnicima općina Gornji Mihaljevec, Sveti Juraj na Bregu i Nedelišće, a valjalo je, dakako, osigurati i odgovarajuću prometnu signalizaciju kojom će se regulirati promet. Postavljen je i novi prometni znak s nacrtanom žabom.

– Očekujemo da će ovaj pothvat doista omogućiti da većina vodozemaca koja koristi navedeni put migracije nesmetano obaviti funkciju razmnožavanja i povratka u svoja staništa te da će stradavanje u velikoj mjeri biti smanjeno. Samim time pridonijet će se zaštiti vodozemaca lokalno, ali i šire, s obzirom na to da su vodozemci danas najugroženija skupina kralježnjaka na Zemlji te se smatra da ih je čak 41 posto u nekoj od kategorija ugroženosti. Očekujemo i razumijevanje i podršku opće javnosti jer na kraju krajeva, čuvajući vodozemce, čuvamo i sami sebe, upravo zbog brojnih dobrobiti vodozemaca za zdravi život na Zemlji – istaknula je S. Kočiš. U Međimurju se od žaba mogu susresti smeđa krastača, gatalinka, šumska smeđa žaba, crveni i žuti mukač, češnjača, močvarna smeđa žaba, livadna smeđa žaba, jestiva zelena žaba...

Migracije žaba

U JU Međimurska priroda upozoravaju da su glavni uzrok ugroženosti promjena staništa uslijed krčenja šuma, isušivanja močvara, kanaliziranju vodotoka, onečišćenju voda, zarastanju travnjaka ili cjepkanju staništa prometnicama. S prvim toplim proljetnim kišama započinje sezona razmnožavanja i migracije žaba i drugih vodozemaca do najbližeg potoka, ribnjaka, bare ili močvare. Taj put ponekad im presijecaju prometnice gdje često stradavaju pod kotačima vozila, pa je Međimurska priroda 2013. godine i pokrenula projekt zaštita vodozemaca. Najviše, vele, stradavaju obične ili smeđe krastače koje se mrijeste u većim i trajnim vodama pa je put koji prevaljuju često dug i do nekoliko kilometara!