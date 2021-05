Francusku vojsku trese skandal: Svezali pilota na metu i pucali po njemu iz bojnih aviona

Francuski vojni pilot podnio je tužbu protiv svojih kolega zbog nasilja i ugrožavanja njegova života jer su ga zavezali za metu i pucali oko njega s borbenim avionima u ritualu inicijacije.

Frédéric Berna, odvjetnik neimenovanog pilota kazao je da je tužbu podnesenog ovog tjedna u Marseilleu, a da se sam događaj dogodio 27. ožujka 2019. godine u vojnoj bazi Solenzara na Korzici. Spomenuta baza ranije je bila korištena i kao NATO-ov centar za obuku, piše CNN

U tužbi se navodi da su dvojica nadređenih uputila sarkastične komentare prije nego što su natjerali pilota da odjene pilotsku uniformu za prelete koja se u slučaju nužde može napuhati, digne ruke i stoji kao "ljudski sat". Nakon toga stavili su mu kacigu na glavu i vozili ga oko 30 minuta. Nakon toga pilotu su ljepljivom trakom vezali koljena, zglobove ruku i gležnjeve. Nakon još deset minuta vožnje, nepoznati počinitelji su vezali pilota na metu.

Foto: REUTERS

Pilot je, čuvši zvuk bojnih aviona, shvatio da su ga odveli na vojni poligon, sjeverno od baze. Još uvijek vezan za metu, francuski pilot kazao je da je čuo pucnjavu bojnih aviona i da je to trajalo 20 minuta, a meci su 'padali' nekih 500-njak metara od njega. U tužbi se navodi i to da su neki simultani pucnjevi također pucani prema njemu. Nakon tih 20 minuta, nepoznate osobe su odvezale pilota i rekle mu da im se pridruži tako što će skakati s obzirom na to da su mu gležnjevi bili vezani.

Kao jedan od glavnih dokaza su upravo fotografije i videi incidenta koje su se dijele i u WhatsApp grupama.

Glasnogovornik Francuskih zračnih i svemirskih snaga, pukovnik Stéphane Spet potvrdio je za CNN kako su fotografije i snimke autentične, međutim i da odaju krivi dojam da su bojni avioni usmjeravali pucnjavu na vezanog pilota, jer su, naime, meci najbliže mu došli kilometar dalje.

Odvjetnik pilota kazao je kako mu je trebao vremena da izađe u javnost s tužbom jer je bio u 'stanju šoka'. Pilota smatra da je sad s tužbom izvršio svoju dužnost i da nikad nije dobio podršku od vojske, iako je nekoliko puta interno prijavio incident.

Glasnogovornik Spet kazao je kako je incident nedopušten te da je protivan vrijednostima francuske vojske. Naveo je kako je došlo do ozbiljnih sankcija koje uključuju ograničenje kretanja na vojarnu, što predstavlja ozbiljne sankcije u karijeri vojnih pilota. Pilotov odvjetnik kaže kako oni nemaju informacija o tome i da bi vrlo radio volio znati, jer to pokazuje koliko su piloti nedodirljivi.

Berne smatra da jedan od razloga zašto vojska nije otpustila upletene pilote u incident zbog visoke cijene njihova školovanja kojeg plaća vojska. Prema izvještaju iz 2018. godine, obuka pilota košta otprilike 400 000 eura, a godišnje ih završi samo 30.