FOTO Urušio se zid kuće u Dubrovniku, automobili zatrpani kamenjem

Na području Ploča došlo je do urušavanja zida obiteljske kuće na prometnicu što je izazvalo kaos u prometu i blokadu Ulice Frana Supila u Dubrovniku. Iz policije su za Dubrovački dnevnik kazali kako se urušio zid obiteljske kuće u Ulici Frana Supila 21. Do odrona je došlo uslijed obilnih kiša koje su dodatno destabilizirale i onako star zid koji se nalazio odmah do prometnice.

Foto: Dubrovački dnevnik

Na svu sreću nema ozlijeđenih, nego samo oštećeni automobili i puno posla za nadležne službe koje uklanjaju zemlju i kamen s prometnice te preusmjeravaju promet.