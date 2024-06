Evo kako ovu nedjelju rade trgovine

Pred nama je još jedna za brojne trgovce neradna nedjelja, no bit će i iznimaka. Oni koji su zaboravili na vrijeme kupiti kruh i mlijeko, moći će to učiniti u rijetkim trgovinama koje će ovu nedjelju raditi, a u nastavku teksta,saznajte koje su to.

Većina Konzumovih trgovina u unutrašnjosti Hrvatske ovu nedjelju neće raditi, a koje hoće doznajte ovdje.

Lidl je obavijestio svoje kupce da će samo neke trgovine raditi u nedjelju 2. lipnja. OVDJE je popis Lidlovih poslovnica koje će u nedjelju raditi.

VEZANI ČLANCI:

Ovu nedjelju neće raditi ni brojne trgovine Spara i Interspara, a koje će biti otvorene doznajte ovdje.

Kaufland će također imati različito radno vrijeme, a koja poslovnica će raditi ove nedjelje, provjerite ovdje.

Samo će neke trgovine Plodina biti otvorene ovu nedjelju, a koje su to doznajte ovdje.

Radno vrijeme trgovina Studenca porovjerite na ovom linku.

dm – Detaljan popis provjerite OVDJE.

Müller – Popis trgovina i njihovih radnih vremena provjerite OVDJE.

GALERIJA Mehaničari otkrivaju 5 automobila s kojima nećete prijeći ni 160 tisuća kilometara