Država ugostiteljima za plaće dosad uplatila 1,8 milijardi kuna

Kako gospodarstvenicima u vrijeme pandemije pomažu druge zemlje

ITALIJA

Za 12,6 milijuna radnika vlada je u početku pandemije pokrivala 80% plaća osoblja do 800 eura do devet tjedana. Od 7. kolovoza, novi poticajni paket od 25 milijardi eura pokrivao je još 18 tjedana. Pet milijardi eura to toj će shemi pokriti prvih 18 tjedana 2021.

MALTA

Od svibnja 2020. vlada se obvezala potrošiti 22 posto BDP-a za ublažavanje posljedica pandemije. Među brojnim mjerma su i naknade za nezaposlene te COVID dodatak na plaću, koji pokriva mjesečne plaće do 904 dolara. Ta je shema produljena do ožujka 2021., s 120 milijuna eura osiguranih od EU.

ŠPANJOLSKA

Ukupno 3,7 milijuna radnika iskoristilo je naknadu dok nisu radili. Država je pojačala potporu građanima i stanovnicima bez prihoda odobrivši univerzalni osnovni dohodak vrijedan više milijardi eura za pomoć 850.000 obitelji s niskim prihodima. Program pruža zajamčenu mjesečnu uplatu do 1015 eura po kućanstvu. Ta se shema primjenjivala do 31. siječnja 2021.

POLJSKA

Program čekanja na posao pokriva 40% plaća do prosječne razine. Slobodni honorarci dobivaju do 520 američkih dolara mjesečno, 80% minimalca. U siječnju je pokrenut i program pomoći do 2000 zlota (543 USD ) za svakog radnika s punim radnim vremenom.

ISLAND

Vlada je plaće privremeno otpuštenih radnika i prihode slobodnjaka pokrila naknadom do najviše 75%. Država je također svakom djetetu isplatila 300 USD.

V. BRITANIJA

Vlada mjesečno isplaćuje 80% plaća do 2500 funti (3175 američkih dolara) radnicima koji ne rade zbog pandemije. Potpore do 7500 funti dobivaju slobodnjaci. Povećane su potpore za samozaposlene s 55% prosječnog dohotka na 80%, do 7500 funti (9,5 tisuća dolara).

FRANCUSKA

Vlada je izdvojila 26 milijardi eura za pokrivanje 84% neto plaće do 6927 eura mjesečno te 100% plaće radnika na minimalcu. Program će trajati do ljeta. Država je osnovala i fond solidarnosti vrijedan 7 milijardi eura za pomoć slobodnjacima i vlasnicima malih poduzeća.

NJEMAČKA

Vlada ima shemu Kurzarbeit ("rad s kratkim radnim vremenom") i plaća do 60% neto plaće radnika, ili 67% ako radnik ima barem jedno dijete, s ograničenjem od 6700 eura mjesečno. Više od 10 milijuna ljudi registriralo se za isplate. Program je predviđen do kraja 2021.

AUSTRIJA

Vlada je uvela je vlastiti Kurzarbeit, ali njezini se uvjeti razlikuju od njemačkih. Austrijski program jamči 80-90% mjesečnih plaća ispod 5730 eura, uz dodatne programe za šegrte. Program je produljen do ožujka 2021.