Kad podbace političari, talijansku vladu uvijek preuzimaju bankari

Treba imati hrabrosti preuzeti Italiju u sadašnjoj situaciji. A upravo hrabrost je oduvijek dio života bivšeg guvernera talijanske središnje banke i bivšeg predsjednika Europske centralne banke Marija Draghija kome je jučer predsjednik Republike Sergio Mattarella povjerio sastavljanje nove vlade.

Učio je od nobelovca

Draghi je prihvatio izazov s rezervom, što je uobičajen izraz u takvim slučajevima, te najavio razgovore sa svim strankama u parlamentu i sa socijalnim partnerima nakon čega će donijeti konačnu odluku. Predsjednik zastupničkog doma Roberto Fico nije uspio u misiji posredovanja, konzultacija, sa strankama koje su bile u koaliciji druge vlade Giuseppea Contea za dolazak do treće takve, malo proširene, vlade. To što se stranke nisu mogle dogovoriti veliki je poraz politike.

Komentatori se pitaju je li talijanska politika na samrti ili je već umrla. Ako se ponovno mora sastaviti tzv. tehnička vlada sa stručnjacima, to potvrđuje nesposobnost političara. I nije ovo prvi put da se u pomoć poziva nestranačke stručnjake da izvlače Italiju iz ekonomske krize. Bivši guverner talijanske središnje banke Carlo Azeglio Ciampi vodio je nestranačku vladu od 28. travnja 1993. do 13. siječnja 1994., a kasnije je izabran i za šefa države. Bivši direktor središnje banke Lamberto Dini vodio je vladu od 17. siječnja 1995. do 11. siječnja 1996., a bivši europski povjerenik i profesor ekonomije Mario Monti vodio je tehničku vladu od 16. studenoga 2011. do 28. travnja 2013.

Svi oni preuzimali su vođenje Italije nakon problema koje su stvorili političari. Čini se da političari peru ruke pred kompliciranim situacijama. A to pokazuje njihovu nesposobnost, što je vrlo ozbiljna stvar za jednu državu. Prijašnja tri puta kada je sastavljana tehnička vlada, to se dogodilo zbog korupcijskih i sličnih afera, a sada je kriza Conteove vlade nastala zbog neslaganja oko programa za preuzimanje sredstava iz europskih fondova, dakle zbog političko-ekonomske nesposobnosti, što je vrlo znakovito kad je riječ o sposobnosti ministara u njoj.

Vratimo se izrazu hrabrost. Draghi je hrabrost uzeo kao svoj slogan. Naime, njegov otac Carlo, također ekonomist iz središnje banke, na jednom je spomeniku u Njemačkoj između dva rata vidio natpis i prenio ga sinu: “Ako si izgubio novac, nisi izgubio ništa jer dobrim poslom možeš ga vratiti; ako si izgubio čast, izgubio si mnogo, ali nekom herojskom gestom možeš vratiti; ali ako si izgubio hrabrost, izgubio si sve.”

Draghi (73) ostao je bez oba roditelja kada je imao samo 15 godina. Završio je gimnaziju kod isusovaca, a 1970. diplomirao je ekonomiju s profesorom Keynesove škole Federicom Caffèom, a učio je i na MIT-u u Bostonu s dobitnikom Nobelove nagrade Francom Modiglianijem. Zašto je Mattarella izabrao tehničku vladu, a ne prijevremene izbore? Objasnio je da bi prijevremeni izbori značili nemogućnost odlučivanja najmanje nekoliko mjeseci. Podsjetio je da je poslije izbora 2013. bilo potrebno četiri mjeseca, a poslije izbora 2018. pet mjeseci za sastavljanje nove vlade.

Neizvjesna većina

Pred Italijom su veliki izazovi ne samo zbog pandemije već do konca travnja treba predati Bruxellesu plan za dobivanje europskih sredstava (209 milijardi eura) za obnovu. Zatim treba donijeti i mnoge ekonomske mjere, kao i one vezane za zabranu davanja otkaza za vrijeme pandemije koja prestaje u ožujku. Izbor između dvije opcije, tehnička vlada ili izbori, bio je gotovo nametnut predstojećim događajima. Hoće li Draghijeva vlada dobiti potporu parlamenta?

Neki članovi Pokreta 5 zvijezda (M5S) već su najavili da će glasati protiv Draghijeve vlade. Čelnica stranke Talijanska braća Meloni također je najavila da će uskratiti potporu jer smatra da bi trebalo ići na izbore. Čelnik Lige Salvini dosta je diplomatski kazao da će najprije čuti kakav je program tehničke vlade i onda odlučiti kako glasovati. Ostale stranke trebale bi mu dati potporu. Dosadašnji premijer Conte nije član parlamenta i vjerojatno će se vratiti predavati pravo, ali kazao je da možda i nije trebao podnijeti ostavku te da je trebao ostati premijerom.