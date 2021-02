'Drago mi je da me podržavaju i neki HDZ-ovci. Koalicija? U obzir dolaze svi, samo ne Bandić'

Vesna Škare Ožbolt, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba gostovala je u studiju Večernjeg lista. Emisiju je vodila Petra Balija.

U kampanju je, kaže, krenula još u rujnu kada su se u Zagrebu pojavili plakati s natpisom 'Dolazi vam gradonačelnica'.

– Malo je to uznemirilo i aktualnog gradonačelnika, netko je objavio da je gradonačelnik bio jako uzrujan i da je pitao uz čiju dozvolu su postavljeni ti plakati. Tako je krenuo moj put prema poziciji gradonačelnice – rekla je Škare Ožbolt.

Kaže kako su u njezinom timu mladi visokoobrazovani ljudi, poduzetnici, obrtnici...

– Imam sve zastupljene skupine koje trebaju biti kako bi grad živnuo i promijenio utabanu stazu kojom ide, a čini mi se da ne ide u dobrom smjeru. Grad je propao. Način kako se do sad vodio grad, to ne bi trebalo biti tako, potrebne su ozbiljne promjene – kaže.

Ističe kako će kampanju temeljiti samo na projektima.

– Ništa nemate od svađi. Ovo što je neki dan bilo u Otvorenom, prvo sam se ljutila zato što nemaju jednake kriterije prema svima, a onda sam samo shvatila da bolje da nisam tamo jer je to bilo vrlo ružno – rekla je i pojasnila zbog čega je reagirala na to što nije bila pozvana u emisiju u kojoj su gostovali neki kandidati za gradonačelnika Zagreba.

– Među prvima sam najavila kandidaturu, vrlo aktivno radim u kampanji, neki tamo koji su sjedili uopće nisu bili kandidati niti se imaju namjeru kandidirati. Jako me začudio način kako je HTV koncipirao emisiju i koje su kandidate zvali. Opravdali su se kao da su to kandidati velikih političkih stranaka, a ja ovdje želim reći da ja nisam htjela biti predsjednik nikakve političke stranke jer vidim da su se kroz ovih 20 godina vladavine gradonačelnika Bandića sve političke opcije koje su sudjelovale u radu skupštine i podupirale Milana Bandića, jednostavno potrošile. Svi su oni imali odgovornost zajedno s Milanom Bandićem, čak i oporba imaju svoju odgovornost – kaže Škare Ožbolt.

Obnova Zagreba bit će fokus njezine kampanje.

– To mora biti prioritet svih prioriteta. Već sada znamo što treba obnavljati i kako – rekla je.

Na pitanje što misli tko će od kandidata proći u drugi krug odgovorila je:

– Nakon one emisije, malo sam promijenila mišljenje o tim kandidatima, nisu baš toliki kapacitet. Moj fokus je Milan Bandić, on nakon 20 godina treba otići, on više nema što novo ponuditi, jako se potrošio. Neću reći da je sve loše što je napravio. Imao je on i dobrih stvari i projekata koje je realizirao. No, on se previše umorio da bi mogao nešto novo dati u novom mandatu, nema više te energije. Napravio je strašne dugove i projekte koji su otišli u krivo. Ne znam zašto bi ga građani ponovno birali. Trošio je njihov novac kao da troši svoj. Ni svoj ne bi tako rasipao kao što je rasipao novac građana grada Zagreba.

Na pitanje s kime bi u skupštini najradije surađivala, odnosno dogovarala koaliciju, kaže:

– U ovom trenutku ne razmišljam o tim stvarima. Otvorena sam za razgovore sa svima osim sa strankom Milana Bandića, oni su sve već pokazali.

Otkrila je i kako joj se dosta ljudi i stranaka već javlja.

– To za ovu moju priču nije presudno. Presudno je izaći kao nezavisna kandidatkinja i ne biti talac političkih lobija. Moj motiv izlaska na izbore nije loviti stolicu za gradonačelnika, moj motiv je doći na tu poziciju i početi raditi za grad, građane i bolji život. Užasnuta sam načinom koliko je politika gradska, ali i državna, postala neosjetljiva na probleme građana. Naslušala sam se puno kuknjave nakon potresa, ali i nakon poplava. Meni je strašno žao kada vam iz grada nitko ne reagira kako treba, uopće nisu na pomoći ljudima. Ili kada pričate s obrtnicima, koliko problema imaju, nitko ih ne sluša – rekla je.

– Ja sam situirana osoba, imam iza sebe ogromno iskustvo, potpuno sam lišena sve te priče i vrlo neopterećeno idem u ovu kampanju – dodala je.

Što kažete na to da vas jedan dio HDZ-ovaca podržava i simpatizira?

– Ja znam da je to tako i meni je to drago. Ne vidim ja tu ništa loše, ima onih koji se javljaju i iz drugih političkih opcija i koji me podržavaju. Oni podržavaju mene zbog onoga što ja govorim – kazala je.