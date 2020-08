Škare-Ožbolt o utrci za gradonačelnicu: Došao je kraj Bandiću, a građani znaju kako ja radim

Bivša HDZ-ova ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt u studiju Večernjeg lista govorila je o razlozima ulaska u utrku za gradonačelnicu Zagreba, kao i svojim planovima i vizijama za glavni grad.

Zašto idete u tu priču?

- Idem jer sam se tako dogovorila s timom ljudi koji su istog profila kao i ja, dokazani, neoptereći politikom i hoće nešto napraviti. Drago mi je da sam izvukla neke koji su bili razočarani politikom. Bilo je tu nekoliko bitnih okidača. Prvo, potres je ozbiljno potresao i grad i razmišljanje ljudi. Ovaj događaj koji je mogao biti i gori je dobra prilika za zaokret. Zaokret u smislu što želimo od grada - kako ćemo ga obnoviti, s kojim sredstvima, hoćemo li pametno utrošiti novac... Da su neka mirnija vremena meni to ne bi bio izazov. Ja sam potpuno kompletirana osoba u smislu privatnog i poslovnog života. Ovo mi je izazov, a i mene je potreslo moram reći. Podsjetilo me na neka druga teška vremena i osjetila sam se prozvanom.

Zašto bi Zagrepčani trebali dati svoj glas baš vama?

- Poznaju me građani. Vodila sam velike sustave uspješno. Građani znaju da sam otišla iz politike jer ne podliježem pritiscima. Nisam pristala funkcionirati po nekim lošim političkim kriterijima, sve sam ostavila i krenula u privatni posao. I tu sam se isto pokazala. Snimala sam u zadnje četiri godine gradsku upravu ni ne razmišljajući o kandidaturi, i točno sam uvidjela tko, gdje, što, kako radi. Ima tamo i odličnih ljudi.

Koji je ključni problem Zagreba?

- Administracija je izuzetno spora. Ako ste normalan investitor, vuku vas po prašini i za to vam trebaju godine. Ako ste kum, prijatelj ili nešto drugo onda po hodnicima možete doći puno brže do rezultata.

Je li došao kraj Bandiću?

- Mislim da je došao kraj ovakvom ponašanju. Nakon 20 godina, grad izgleda gore nego ikada. Mislim da je definitivno došao kraj. Tu nema nove vrijednosti i kvalitete. Gradski proračun je iz godinu u godinu bio sve veći. Nije da se ništa nije napravilo, ali vidi se velik raskorak između uloženog novca i dobivene vrijednosti.

Mislite li na žičaru?

- Mislim, primjerice, više na stupiće po gradu na koje je mnogo novca otišlo, a više nesreća izazovu nego što štite.

Megalomanska žičara?

- Ima dosta meglaomanskih projekata za koje će neki reći bolje ih je završiti nego ostaviti. Sam GUP je postao kočnica razvoja. Situacija s otkupima zemljišta koja su nepoštena za stanovnike grada.

Tko stoji iza vas?

- Nitko. Nema te sjene i moći, čiji bi ja bila igrač. Naravno da ne idem sama, podržavaju me intelektualci iz sveučilišne, obrtničke i poslovne zajednice, ima i mladih. Ne pitam za stranačku iskaznicu. Ako hoćete neku novu energiju u gradu, onda ne brojite politička zrnca ljudima.

Mislite li da biste mogli dobiti potporu i svoje bivše stranke?

- Ja sam osoba koja okuplja. Ja pozdravljam svaku potporu. Puno je posla, treba raditi. Ne bi mi smetalo da me podrži bilo tko.

Kada ćete predstaviti program i ljude?

- Hodogram je početi polako predstavljati i polako okupljati ljude. Želim sa svojom ekipom obići sve četvrti i ući u sve probleme. Smisao svog posla vidim kroz suradnju s građanima. Ne možete nametati nešto građanima.

Ključna obećanja?

- Željela bih da se osmisli obnova Gornjeg i Donjeg grada s obzirom da je stradao od potresa i jako je oštećen. Nije to stvar samo tehničke obnove, to treba pametno osmisliti. Novac koji stigne treba pametno raspodijeliti. Treba riješiti ta dvorišta. Razmisliti kako podignuti sigurnost građevina. Te modele već proučavamo i razmišljamo kako predstaviti.

Za koliko bi Zagreb mogao biti obnovljen?

- Ako napravite dobar plan, i on prođe to može ići brzo. Ja sam navikla raditi više stvari od jednom. Treba riješiti prostor, komunalnu infrastrukturu... Vidjeli smo sada u kakvom lošem stanju je sve. Cilj je privući investitore, a za to maksimalno treba informatizirati sve procese dobivanja dozvola.

Kako biste riješili problem kumova, prijatelja...

- Prvo će trebati raskrčiti sve koji su se zaposlili bez pameti. Ja sam pravnica i svjesna sam da bi to moglo povlačiti tužbe. Gradska administracija je nabujala jako. Sve stvari koje se sada rade u gradskoj upravi se mogu raditi i s upola manje zaposlenih kada se sve informatizira.

Zašto se niste učlanili u HDZ kada su se mnogi drugi iz desniog centra vratili ?

- Ja sam umjereni tip. Karamarko je tada bio na čelu, to nije moj tip. Nisam se pronašla.