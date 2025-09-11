Naši Portali
Don Damir Stojić o smrti Charlieja Kirka: 'Njegovi protivnici su posezali za uvredama i napadima. Danas su otišli korak dalje'

Charlie Kirk fatally shot at Utah Valley University event
Autor
Lina Šantak
11.09.2025.
u 12:53

Policija još uvijek traga za ubojicom Charliea Kirka, a Sveučilište Utah Valley ostat će zatvoreno do ponedjeljka zbog pucnjave.

Don Damir Stojić, salezijanac rodom iz Kanade, komentirao je ubojstvo američkog konzervativnog komentatora Charliea Kirka koje se jučer dogodilo na sveučilišnom kampusu u saveznoj državi Utah. Don Stojić je istaknuo da je Kirk imao samo 31 godinu, bio je suprug i otac dvoje djece. Dodao je da ga je duže vrijeme pratio.

"Ulazio bi u „ljevičarske utvrde“ – sveučilišne kampuse – i naoružan činjenicama, istinom i logikom, rastavljao bi svoje neistomišljenike u raspravama. Gledao sam mnoge njegove nastupe i još nisam vidio da ga je itko uspio pobijediti argumentima. Suočeni s istinom i bez valjanih argumenata, protivnici su posezali za uvredama i napadima. Danas su otišli korak dalje – i ubili ga. Charlie je mučenik za istinu, svjedok koji je do kraja ostao vjeran Kristu i svojem poslanju. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine, i svjetlost vječna neka mu svijetli!", napisao je don Stojić.

FOTO Pogledajte kako se mnogi Amerikanci opraštaju od Kirka. Cvijeće, molitve i suze za njihovog idola
Policija još uvijek traga za ubojicom Charliea Kirka, a Sveučilište Utah Valley ostat će zatvoreno do ponedjeljka zbog pucnjave, piše SkyNews. Predsjednik Donald Trump obratio se američkoj naciji s emotivnom porukom nakon atentata na konzervativnog komentatora i influencera Charlieja Kirka na Sveučilištu u Uti. Nazvao je događaj “mračnim trenutkom za Ameriku” i osudio “demonizaciju političkih suparnika”. Poruku od četiri minute objavio je na svojoj platformi Truth Social.

Tko je bio Charlie Kirk? Trumpov suradnik, zvali ga najmoćnijim konzervativnim influencerom
Don Damir Stojić Charlie Kirk

NI
nijedobro0
13:49 11.09.2025.

došao vrag po svoje-veliki ljubitelj izraela i netanyahua.kako u decameronu piše o sir capeletu,ne isključujem mogućnost da se je on nakon svega što je radio u životu(opijo se,kocko,krivo svjedočio,falsificiro dokumente,ubijo ljude) pred smrt iskreno pokajao i da mu je bog oprostio jer božja ljubav je neograničena ali po svemu što je poznato taj je prije s vragovima nego s anđelima.

