Don Damir Stojić o smrti Charlieja Kirka: 'Njegovi protivnici su posezali za uvredama i napadima. Danas su otišli korak dalje'

Don Damir Stojić, salezijanac rodom iz Kanade, komentirao je ubojstvo američkog konzervativnog komentatora Charliea Kirka koje se jučer dogodilo na sveučilišnom kampusu u saveznoj državi Utah. Don Stojić je istaknuo da je Kirk imao samo 31 godinu, bio je suprug i otac dvoje djece. Dodao je da ga je duže vrijeme pratio.

"Ulazio bi u „ljevičarske utvrde“ – sveučilišne kampuse – i naoružan činjenicama, istinom i logikom, rastavljao bi svoje neistomišljenike u raspravama. Gledao sam mnoge njegove nastupe i još nisam vidio da ga je itko uspio pobijediti argumentima. Suočeni s istinom i bez valjanih argumenata, protivnici su posezali za uvredama i napadima. Danas su otišli korak dalje – i ubili ga. Charlie je mučenik za istinu, svjedok koji je do kraja ostao vjeran Kristu i svojem poslanju. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine, i svjetlost vječna neka mu svijetli!", napisao je don Stojić.

Policija još uvijek traga za ubojicom Charliea Kirka, a Sveučilište Utah Valley ostat će zatvoreno do ponedjeljka zbog pucnjave, piše SkyNews. Predsjednik Donald Trump obratio se američkoj naciji s emotivnom porukom nakon atentata na konzervativnog komentatora i influencera Charlieja Kirka na Sveučilištu u Uti. Nazvao je događaj “mračnim trenutkom za Ameriku” i osudio “demonizaciju političkih suparnika”. Poruku od četiri minute objavio je na svojoj platformi Truth Social.