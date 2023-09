Doktoricu sumnjiče da je izdala 165 lažnih recepata za oksikodon

Žena (47), inače liječnica opće medicine, sumnjiči se za počinjenje više kaznenih djela, zbog čega je privedena. Kako je priopćila splitska policija sumnjiči ju se da je od 07. ožujka 2022. do 10. lipnja 2023. dok je radila na zamjeni kao liječnica opće medicine u više ordinacija na području Splita, Solina, Kaštela i otoka Brača, zlouporabila svoj položaj i ovlasti.

Policija je sumnjiči da je ispisala ukupno 165 liječničkih recepata koji su glasili na imena većeg broja osoba koje zapravo te lijekove nisu trebale. Odnosno, 47-godišnjakinju se sumnjiči da je bez znanja i odobrenja pacijenta, na recepte ispisivala njihova imena. A onda je te recepte s lažiranim podacima ovjeravala pečatima i potpisom iako je znala da ovjerava neistiniti sadržaj jer nitko od pacijenata nije tražio niti im je bio potreban takav lijek. Za tako izdane recepte nije vodila potrebne evidencije, a na temelju tih krivotvorenih recepata, kako se sumnja, 47-godišnjakinja je u ljekarnama je predigla veću količinu lijekova koji sadrže djelatnu tvar oksikodonklorid (oksikodon) i somatropin.

Policija 47-godišnjakinju sumnjiči za zloporabu položaja i ovlasti, krivotvorenje isprava, zloporabu droge, te je nakon što policija završi kriminalističko istraživanje čeka vjerojatno i dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Splitu radi određivanja istražnog zatvora. Za sada policija nije priopćila je li utvrđeno da je 47-godišnjakinja preprodavala lijekove koje je podizala preko krivotvorenih recepata ili ih je pak ona koristila.

Inače, oksikodon je narkotik koji se u tabletama propisuje za liječenje jake boli, no problem je u tome što je on derivat morfija i zamjena za heroin, te stvara jaku ovisnost. Osoba kojoj liječnici prepišu ovaj lijek radi suzbijanja jake boli, o njemu mogu postati ovisni u manje od dva mjeseca, o čemu svjedoče podaci iz SAD. Istraživanja pokazuju da je oko 2,5 milijuna Amerikanca ovisno, zahvaljujući lijekovima koje su u početku konzumirali kako bi spriječili bolove. Još stravičniji je podatak da od te ovisnosti umire 145 Amerikanaca dnevno. Cijena tog lijeka u hrvatskim ljekarnama ovisi o gramaži i kreće se od 14 do 84 eura.

Što se tiče somatropina, koji je hormon rasta i zna se koristiti kao doping, njegova cijena isto ovisi o gramaži i kreće se, od 245 do 417 eura. No za oba lijeka, cijene na crnom tržištu su znatno više, pa se na njihovoj preprodaji može fino zaraditi.

